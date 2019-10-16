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بمساهمة "جوجل".. بيع لوحة "الموناليزا الأفريقية" بمليون و 650 ألف دولار

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 05:46 م
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بمساهمة جوجل.. بيع لوحة الموناليزا الأفريقية بمليون و 650 ألف دولار
لوحة الموناليزا الأفريقية
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ساهمت شركة "جوجل" الأمريكية في بيع لوحة "الموناليزا الأفريقية" والتي تعتبر أيقونة حقيقة في نيجيريا في مزاد علني بلندن، وذلك بعدما ظلت مهملة بأحد البيوت في لندن ولا أحد يعرف أهميتها.

ووجدت العائلة التي كانت تملك لوحة "الموناليزا الأفريقية" في البيت عن طريق الصدفة عبر محرك بحث جوجل، ليأخذها الأخير إلى موقع متخصص في تقييم الأعمال الفنية والتُحف، والمفاجأة أنها تحفة فنية رسمها النيجيري الشهير "بن اينوونوو" عام 1971.

وتجسد اللوحة أميرة منطقة "آيف" جنوب غرب نيجيريا والتي تدعى أديتوتو أديميلويي والملقبة بـ"توتو"، وتعتبر لوحتها واحدة من أبرز الأيقونات الوطنية المتواجدة في نيجيريا.

وقال بن أوكري، الروائي النيجيري الحائز على جائزة بوكر، لوكالة "فرانس برس" الفرنسية، بأنه يعتبرها بمثابة "الموناليزا الأفريقية"، مضيفا "الرسم تحول إلى ما يشبه الأسطورة في أخر 40 عاما، الجميع يتحدث عنها ويتساءل أين هي "توتو".

وقد رسم الفنان 3 نسخ من اللوحة لكنها ظلت مفقودة، وأصبحت أعماله رمزًا للسلام في أعقاب صدام الجماعات العرقية بالصراع في نيجيريا بأواخر الستينات من القرن الماضي.

وبيعت اللوحة، بحوالي 1.1 جنيه إسترليني أي ما يعادل 1.4 مليون دولار (مليون و 650 ألف دولار) في مزاد بلندن، وحققت اللوحة نسبة مبيعات أكبر 7 مرات من تقدير تم تناقله ما قبل المزاد.
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