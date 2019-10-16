ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

عاجل.. فرمان ناري من اتحاد الكرة رداً على التهديد بالانسحاب

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 04:19 م
Advertisements
عاجل.. فرمان ناري من اتحاد الكرة رداً على التهديد بالانسحاب
اتحاد الكرة
Advertisements
طباعة
الفجر الرياضي
 
Advertisements
قال أحد مسئولو اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة، أنه سيتم تطبيق لائحة العقوبات ضد أي فريق بالدوري الممتاز، ينسحب من المباريات ولا يلتزم بالمواعيد المقررة من طرفه.

وتابع مسئول اللجنة الخماسية، أن ما يحدث حاليا من اعتراضات من قبل الأندية على تأجيل مباراة القمة وتهديدهم بالانسحاب من الدوري ليس في محله، نظرا لأن قرار تأجيل مباراة الأهلي والزمالك أمني ولا علاقة لاتحاد الكرة به، مؤكدا أنهم حريصون على انتظام المسابقة أكثر من أي طرف أخر.

وأكمل، لن نخضع لأي تهديدات من الأندية، والفريق الذي لن يتوجه لملعب المباريات سيعد منسحبا وبالتالي يعتبر خاسرا.

وكان المقاولون العرب قد اعترض على قرار الجبلاية بتقديم مباراته ضد الزمالك، وأكد أنه ناديه سيلجأ للجنة الأولمبية احتجاجا على قرار اتحاد الكرة المصري بتقديم مباراته أمام الزمالك، في الجولة الخامسة من الدوري المصري لتلعب السبت المقبل، مع المطالبة بإلغاء بطولة الدوري الممتاز.

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراة القمة التي كان مقرراً لها السبت المقبل بين الاهلي والزمالك على أرضية ملعب إستاد القاهرة الدولي لحساب مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري وذلك بسبب تعليمات الأمن ومن المنتظر أن يتم تحديد موعد لاحق للمباراة .


Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: تأجيل مباراة القمة تأجيل الاهلي والزمالك الأهلي آمن
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك من يحسم لقب الدوري المصري هذا الموسم ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم

DMCA.com Protection Status