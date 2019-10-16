عاجل.. فرمان ناري من اتحاد الكرة رداً على التهديد بالانسحاب

قال أحد مسئولو اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة، أنه سيتم تطبيق لائحة العقوبات ضد أي فريق بالدوري الممتاز، ينسحب من المباريات ولا يلتزم بالمواعيد المقررة من طرفه.





وتابع مسئول اللجنة الخماسية، أن ما يحدث حاليا من اعتراضات من قبل الأندية على تأجيل مباراة القمة وتهديدهم بالانسحاب من الدوري ليس في محله، نظرا لأن قرار تأجيل مباراة الأهلي والزمالك أمني ولا علاقة لاتحاد الكرة به، مؤكدا أنهم حريصون على انتظام المسابقة أكثر من أي طرف أخر.





وأكمل، لن نخضع لأي تهديدات من الأندية، والفريق الذي لن يتوجه لملعب المباريات سيعد منسحبا وبالتالي يعتبر خاسرا.



