النواب الأمريكي يتقدم بمشروع قانون لفرض عقوبات على تركيا
الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 04:11 م
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الفجر
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أعلن حزب الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي، أنهم سيتقدمون بمشروع قانون، اليوم، لفرض عقوبات على تركيا، نقلا عن "سكاي نيوز عربية".
وبعدما أعطى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مرحلة أولى إشارة كانت بمثابة ضوء أخضر للهجوم التركي إذ أمر بسحب القوات الأمريكية من نقاط حدودية في شمال سوريا، عاد تحت ضغط الانتقادات الشديدة ودعا أنقرة إلى وقف هجومها فارضاً عليها عقوبات.
وفي هذا السياق، قرر ترامب إرسال بنس ووزير الخارجية مايك بومبيو إلى تركيا حيث سيلتقيان إردوغان غداً الخميس بهدف إقناعه بالتفاوض بشأن هدنة مع المقاتلين الأكراد.
وأعلن البيت الأبيض الثلاثاء أن نائب الرئيس "سيجدّد التأكيد على التزام ترامب الإبقاء على العقوبات الاقتصادية على تركيا إلى حين التوصل إلى حل".
لكن الرئيس التركي الذي لم يأبه للانتقادات الدولية الكثيرة التي واجهها منذ بدء الهجوم، رفض منذ الآن هذا الطرح.
ويذكر أن رفض الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بشكل قاطع وقف إطلاق نار في سوريا تطالب به الولايات المتحدة بإلحاح، ما يصعد التوتر أكثر قبل زيارة نائب الرئيس الأميركي مايك بنس الأربعاء لتركيا.
وبعدما أعطى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مرحلة أولى إشارة كانت بمثابة ضوء أخضر للهجوم التركي إذ أمر بسحب القوات الأمريكية من نقاط حدودية في شمال سوريا، عاد تحت ضغط الانتقادات الشديدة ودعا أنقرة إلى وقف هجومها فارضاً عليها عقوبات.
وفي هذا السياق، قرر ترامب إرسال بنس ووزير الخارجية مايك بومبيو إلى تركيا حيث سيلتقيان إردوغان غداً الخميس بهدف إقناعه بالتفاوض بشأن هدنة مع المقاتلين الأكراد.
وأعلن البيت الأبيض الثلاثاء أن نائب الرئيس "سيجدّد التأكيد على التزام ترامب الإبقاء على العقوبات الاقتصادية على تركيا إلى حين التوصل إلى حل".
لكن الرئيس التركي الذي لم يأبه للانتقادات الدولية الكثيرة التي واجهها منذ بدء الهجوم، رفض منذ الآن هذا الطرح.
هذا وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع التركية، عن شن عملية توغل بري في شمال سوريا في إطار عملية "نبع السلام" حسب ما وصفته، التي بدأتها ضد المسلحين الأكراد والجهاديين على حد سواء.
ويأتي التطور الأخير وسط تنديد دولي وعربي، وتحذيرات من أن العملية التركية قد تقوض جهود الحرب على الإرهاب.
وذكرت وزارة الدفاع التركية، أن الجيش وفصائل سورية موالية دخلوا شمال شرق سوريا، ضمن الهجوم، الذي تشنه أنقرة على مقاتلين أكراد تدعمهم الدول الغربية.
وصرح متحدث باسم مجموعة سورية مشاركة في الهجوم لوكالة الأنباء الفرنسية، أن العملية البرية بدأت مساء الأربعاء، باتجاه بلدة تل أبيض، التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية في شمال شرق سوريا.
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