النواب الأمريكي يتقدم بمشروع قانون لفرض عقوبات على تركيا

هذا وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع التركية، عن شن عملية توغل بري في شمال سوريا في إطار عملية "نبع السلام" حسب ما وصفته، التي بدأتها ضد المسلحين الأكراد والجهاديين على حد سواء.





ويأتي التطور الأخير وسط تنديد دولي وعربي، وتحذيرات من أن العملية التركية قد تقوض جهود الحرب على الإرهاب.





وذكرت وزارة الدفاع التركية، أن الجيش وفصائل سورية موالية دخلوا شمال شرق سوريا، ضمن الهجوم، الذي تشنه أنقرة على مقاتلين أكراد تدعمهم الدول الغربية.



