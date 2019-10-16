محافظ دمياط تتابع تنفيذ الخطة الاستثمارية

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عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إجتماعًا اليوم مع اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد ورجب معيزة مدير عام الشئون المالية والإدارية ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ومديرى عدد من الإدارات المعنية بالديوان العام وذلك لمتابعة نسب تنفيذ الخطة الاستثمارية وكذلك معدلات الأداء بكافة القطاعات.



وأكدت المحافظ خلال الاجتماع على ضرورة الاستغلال الأمثل للاعتمادات المالية والاسراع فى تنفيذ كافة الأعمال وفقا للجداول الزمنية المحددة، كما تابعت الإجراءات الخاصة بعملية الرصف بالأسفلت والبلاطات الخرسانية المدرجة بخطة العام المالى الحالى بجميع المراكز والمدن وكذلك إجراءات طرح كراسات الشروط الخاصة بإحتياجات إدارتى الحماية المدنية والمرور ودعم منظومة النظافة وصيانة أعمدة الإنارة وبالوعات صرف مياه الأمطار.



كما أشارت محافظ دمياط إلى ضرورة تذليل كافة المعوقات والمشكلات بالمشروعات المتعثرة والتى تحسن وتعزز كافة الخدمات المقدمة للمواطنين ووضع حلول جذرية لها بالتنسيق مع الجهات المختصة مشددة على أهمية استكمال المشروعات الجارية وفقا للبرامج الزمنية المحددة لها كما أكدت على متابعتها لكافة الأعمال بصفة دورية.



واستقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، صباح اليوم الأربعاء، كيريل ايوردانوف مستشار ورئيس قسم التنمية والشئون الدولية بالسفارة الكندية بالقاهرة والسيدة إيمان عمران رئيس فريق دعم عمل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالسفارة، ووفد من قسم الشئون الدولية بكندا، "مارى غانيون نائب المدير العام بمصر والمغرب وغابر بيلادويرون مسئول البرامج" ووفود من منظمة العمل الدولية ILO وشركة ميثانكس لإنتاج الميثانول بدمياط.



وتناول اللقاء تسليط الضوء على مبادرة "وظائف لائقة لشباب مصر" والتى تتبناها السفارة الكندية ومنظمة العمل الدولية بالشراكة مع شركة ميثانكس والتى تهدف إلى مساعدة شباب المحافظة فى الحصول على فرص عمل جديدة لهم، إذ تم بدء العمل بهذا البرنامح منذ ستة أشهر من الجدول الزمنى المحدد لمدة عامين، كما تم عرض بعض القضايا التى يمكن أن يدعمها هذا البرنامج والأنشطة المخطط تنفيذها تحت مظلته، بالإضافة إلى عرض بعض البرامج الأخرى التى يتم تنفيذها بمصر مثل " إبدأ وحسن مشروعك، نادى البحث عن وظيفة، صاحبات المشروعات الصغيرة يمضين قدمًا " وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات الشريكة كوزارة الشباب والرياضة والمجلس القومى للمرأة.