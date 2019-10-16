لمنع انتقال العدوى بين الزبائن.. ورشة لتدريب الحلاقين والكوافيرات على "الوقاية" ببني سويف

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أعلنت محافظة بني سويف، اليوم الاربعاء، عن تنفيذ ورشة تدريبية وتوعوية، لعددًا من العاملين بصالونات الحلاقة الرجالي والعاملات بمراكز التجميل الحريمي "الكوافير" لتوعيتهم وإعلامهم بتعليمات وزارة الصحة الخاصة بمحلات الحلاقة والكوافيرات لتجنب إنتشار العدوى، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، وذلك ضمن الاجراءات الوقائية لمنع إنتقال الأمراض والأوبئة.



جاء ذلك تفعيلًا الخطة التوعوية والتثقيف الصحي، التي تستهدف توعية وتدريب أصحاب المهن والحرف التي تتصل بشكل مباشر بالمواطنين على الأساليب والإجراءات الصحية والإحترازية، بمراكز وقرى المحافظة.



عدوى الزبائن

وتناولت الورشة التدريبية تعريف الحضور بالمخاطر المترتبة على عدم إلتزامهم بالتدابير الوقائية مثل ارتداء الكمامة أثناء الحلاقة، وتعقيم الأدوات، وتنظيف فوط الحلاقة، للوقاية من مخاطر انتقال الامراض بين الزبائن، والحفاظ على سلامتهم وسلامة العاملين، وسيراعى اعطاء مساحة زمنية كافية للعاملين بهذه الصالونات لتنفيذها، وأنه من لم يلتزم بالتعليمات سوف يتم سحب الترخيص منه ويعرض نفسه للمساءلة القانونية.



محافظ بني سويف

ومن جانبه وجه المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، بتكثيف حملات التوعية والتثقيف الصحي وتنفيذ حزمة من الإجراءات الوقائية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، على أن تشمل الحملات كافة المهن ذات الاتصال المباشر بالمواطنين، والأماكن التي يتم تقديم الخدمات للمواطنين بشكل مباشر وتشهد ازدحامًا في أوقات الذروة، مشددًا على ضرورة تفعيل شعار "الوقاية خير من العلاج"، وذلك بجانب التوعية بأهمية التحصينات والتطعيمات التي توفرها الدولة.



وشارك في ورشة العمل كل من: دكتورة فيبى عدلي، رئيس قسم الفيروسات الكبدية بإدارة ببا، وعمر أحمد، مراقب الفيروسات بمديرية الصحة ببنى سويف، وعماد عيسي، مراقب الفيروسات بإدارة ببا ورئيس قسم الثقافة الصحية، وبإشراف مباشر من المحاسب هاني الجويلي، رئيس مركز ومدينة ببا.



تكريم العاملين بالصحة

وفي سياق منفصل، كّرم المحافظ 105 من العاملين بالمنظومة الصحية "أطباء وصيادلة ومديري وحدات علاجية" لإجتيازهم دورة إعداد قادة المؤسسات الصحية التي تم تنظيمها بمركز تدريب وتنمية الموارد البشرية بمديرية الصحة، تفعيلًا لبروتوكول التعاون المشترك الموقع بين مديرية الصحة وأكاديمية لوجيستيك للدراسات المتقدمة والتعليم المستمر.



وذلك في حضور، كل من: الدكتور عبد الناصرحميدة، وكيل وزارة الصحة، والدكتور حسام غضابي، مدير أكاديمية لوجيستيك، والدكتور محمد عبد القادر، مدير إدارة التدريب بمديرية الصحة، ونرمين محمود، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف.



شهادات للمتدربين

وسّلم المحافظ شهادات الدورة للمتدربين، مقدمًا لهم التهنئة ومحفزا ومشجعا على أهمية الإستمرار في تنمية المهارات، وصقلها بالخبرات المكتسبة من العمل الجاد، مؤكدًا دعمه الكامل للقطاع الصحي بكافة مكوناته، لاسيما وأن العنصر البشري في المنظومة أهم مكون.



وأكد المحافظ دعمه المادي والمعنوي لمركز تدريب مديرية الصحة وكافة الأنشطة والبرامج التدريبية، والحاصلين على الدورات، مشيرًا إلى أن المتدربين يمثلون دعما كبيرا لخطة الدولة للإرتقاء بمستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أهمية تفعيل البروتكولات الموقعة في هذا الشأن، وأنه سيتابع هذا الملف متابعة مباشرة، في إطار تنفيذ خطة ورؤية الدولة في التنمية البشرية.

