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حركة تغييرات لقيادات الإذاعة

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 02:33 م
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حركة تغييرات لقيادات الإذاعة
ماسبيرو - أرشيفية
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ميسون أبو الحسن
 
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أصدر محمد نوار رئيس الإذاعة، قرارًا بتولي الدكتورة لمياء محمود الإشراف على إذاعة ماسبيرو FM، وتولي علي سلمي كبير المذيعين، مهام تسيير العمل مديرًا عامًا لإذاعة وادي النيل.

وجاءت قرارات رئيس الإذاعة عقب مراجعة حسين زين رئيس الهيئة، وموافقته على تلك التغييرات، وذلك في إطارات التحديث بمنظومة العمل داخل والمحطات والشبكات الإذاعية.

كما أصدر "زين" قرارًا بتولي حسام عزت كبير مراسلي إذاعة القاهرة الكبرى، مهام تسيير العمل مديرًا عامًا للمتابعة بالإذاعة.

وجاء القرار عقب موافقة حسين زين رئيس الهيئة، ومراجعة كافة الأجهزة المعنية بمتابعة نشاط مبنى ماسبيرو، لتولي عزت منصبه، خاصة أن الموقع كان شاغرًا منذ فترة طويلة.
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