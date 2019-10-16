حركة تغييرات لقيادات الإذاعة
الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 02:33 م
Advertisements
ميسون أبو الحسن
Advertisements
Advertisements
أصدر محمد نوار رئيس الإذاعة، قرارًا بتولي الدكتورة لمياء محمود الإشراف على إذاعة ماسبيرو FM، وتولي علي سلمي كبير المذيعين، مهام تسيير العمل مديرًا عامًا لإذاعة وادي النيل.
وجاءت قرارات رئيس الإذاعة عقب مراجعة حسين زين رئيس الهيئة، وموافقته على تلك التغييرات، وذلك في إطارات التحديث بمنظومة العمل داخل والمحطات والشبكات الإذاعية.
كما أصدر "زين" قرارًا بتولي حسام عزت كبير مراسلي إذاعة القاهرة الكبرى، مهام تسيير العمل مديرًا عامًا للمتابعة بالإذاعة.
وجاء القرار عقب موافقة حسين زين رئيس الهيئة، ومراجعة كافة الأجهزة المعنية بمتابعة نشاط مبنى ماسبيرو، لتولي عزت منصبه، خاصة أن الموقع كان شاغرًا منذ فترة طويلة.
وجاءت قرارات رئيس الإذاعة عقب مراجعة حسين زين رئيس الهيئة، وموافقته على تلك التغييرات، وذلك في إطارات التحديث بمنظومة العمل داخل والمحطات والشبكات الإذاعية.
كما أصدر "زين" قرارًا بتولي حسام عزت كبير مراسلي إذاعة القاهرة الكبرى، مهام تسيير العمل مديرًا عامًا للمتابعة بالإذاعة.
وجاء القرار عقب موافقة حسين زين رئيس الهيئة، ومراجعة كافة الأجهزة المعنية بمتابعة نشاط مبنى ماسبيرو، لتولي عزت منصبه، خاصة أن الموقع كان شاغرًا منذ فترة طويلة.
Advertisements
- 26 مليون جنيه أول رعاية لخيرى رمضان بالتليفزيون المصرى
- أسامة الشيخ: "ليس عيبا الاستعانة بقيادات ماسبيرو"
- غدًا.. نقابة الصحفيين تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس القناة الذي هدد باغتصاب صحفية
- رئيس قطاع الأخبار يعين خالد مهنا رئيسا لقناة "النيل"
- نادية مبروك رئيسًا لشركة صوت القاهرة ومحمد نوار للإذاعة المصرية
- اجتماع لرؤساء الشبكات الإذاعية لمناقشة خطة موسم رمضان
- حسين زين يُجدد لرئيس القنوات الإقليمية بماسبيرو 3 شهور
- تعيين أحمد مهنا نائبًا لرئيس الإذاعة.. وشريف عباس مديرا لـ"الأغاني"
- "فلترة" 150 ألف شريط إذاعي من أجل انطلاق ماسبيرو FM
المزيد عن: محمد نوار ماسبيرو حسين زين الفجر الإذاعة المصريةتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر