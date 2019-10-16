أزمة أمنية تهدد إقامة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد

رفض نادي ريال مدريد طلب الاتحاد الإسباني استضافة مباراة الكلاسيكو المقبلة في ملعب سانتياجو برنابيو بدلًا من كامب نو معقل برشلونة بسبب الأحداث السياسية والغضب بسبب الأحكام القضائية بسجن عدد من القادة السياسيين في إقليم كتالونيا.





وتزايدت حدة الاحتجاجات في مدينة برشلونة وإقليم كتالونيا مما أدى إلى القبض على 51 متظاهراً، وإصابة 125 شخصاً بجروح.





وذكرت صحيفة "آس" أن الاتحاد الإسباني يحاول عكس مكان المواجهة ليلعب الذهاب في مدريد بدلاً من كتالونيا لكن نادي ريال مدريد يرفض ذلك ويتمسك بإقامة الكلاسيكو في موعده وعلى ملعب كامب نو.

وتحدد للقاء برشلونة وريال مدريد ملعب كامب نو في السادس والعشرين من شهر أكتوبر الجاري.







