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الشرطة الإندونيسية تحبط هجمات داعشية في جزيرة جاوة

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 01:43 م
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الشرطة الإندونيسية تحبط هجمات داعشية في جزيرة جاوة
الشرطة الاندونيسية
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وكالات
 
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أحبطت الشرطة الوطنية الإندونيسية، اليوم الأربعاء، مخططات إرهابية تتضمن تنفيذ تفجيرات إنتحارية في العديد من مدن جزيرة جاوة، حيث تشير المزاعم إلى أن جماعة إسلامية متشددة مرتبطة بتنظيم داعش وتعرف باسم " جماعة أنصار الدولة " هي التي تقف وراء هذه الخطط.

 

وذكرت صحيفة "جاكرتا بوست" الإندونيسية على موقعها الإلكتروني أن الكشف عن مخططات هذه الجماعة الإرهابية التي تشكلت من عناصر من داخل البلاد يأتي وسط حملة إجراءات صارمة مستمرة ضد هذه الشبكة الإرهابية من خلال سلسلة من العمليات التي بدأت في أعقاب هجوم الطعن الذى أصيب خلاله الوزير المنسق للشؤون السياسية والقانونية والأمنية ويرانتو في الأسبوع الماضي.

 

ونقلت صحيفة كومباس الإندونيسية على موقعها الإلكتروني عن المتحدث باسم الشرطة الوطنية الإندونيسية الجنرال ديدى براسيتيو قوله إن خطط الجماعة الإرهابية شملت تنفيذ عمليات تفجير إنتحارية في مدينتي يوجياكرتا وسوراكارتا بإقليم جاوة الوسطى ومدينة تشيريبون بإقليم جاوة الغربية ، مشيراً إلى أن فرقة مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة والمعروفة باسم " دينسوس - 88 " تمكنت من إحباط تلك الخطط .

 

وأضاف المتحدث أن الجماعة الإرهابية خططت لمهاجمة مقار الشرطة ودور العبادة في مدينة باندونج بإقليم جاوة الغربية.

 

وكان رجل قام يوم الخميس الماضي بطعن الوزير المنسق للشؤون السياسية والقانونية والأمنية ويرانتو خلال زيارة عمل لمدينة بانديجلانج بإقليم بانتن القريب من العاصمة جاكرتا. وتم لاحقاً إلقاء القبض على الجاني. ويتماثل ويرانتو للشفاء حالياً من إصابته.

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