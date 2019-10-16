السفارة الكندية تبحث دعم المشروعات الصغيرة وتوفير وظائف لشباب دمياط

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إستقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، صباح اليوم الأربعاء، كيريل ايوردانوف مستشار ورئيس قسم التنمية والشئون الدولية بالسفارة الكندية بالقاهرة والسيدة إيمان عمران رئيس فريق دعم عمل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالسفارة، ووفد من قسم الشئون الدولية بكندا، "مارى غانيون نائب المدير العام بمصر والمغرب وغابر بيلادويرون مسئول البرامج" ووفود من منظمة العمل الدولية ILO وشركة ميثانكس لإنتاج الميثانول بدمياط.



وتناول اللقاء تسليط الضوء على مبادرة "وظائف لائقة لشباب مصر" والتى تتبناها السفارة الكندية ومنظمة العمل الدولية بالشراكة مع شركة ميثانكس والتى تهدف إلى مساعدة شباب المحافظة فى الحصول على فرص عمل جديدة لهم، إذ تم بدء العمل بهذا البرنامح منذ ستة أشهر من الجدول الزمنى المحدد لمدة عامين، كما تم عرض بعض القضايا التى يمكن أن يدعمها هذا البرنامج والأنشطة المخطط تنفيذها تحت مظلته، بالإضافة إلى عرض بعض البرامج الأخرى التى يتم تنفيذها بمصر مثل " إبدأ وحسن مشروعك، نادى البحث عن وظيفة، صاحبات المشروعات الصغيرة يمضين قدمًا " وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات الشريكة كوزارة الشباب والرياضة والمجلس القومى للمرأة.



وصرحت المحافظ بأنه تم مناقشة آليات تعزيز أوجه التعاون المشترك لدعم المشروعات الصغيرة ومساعدة أصحاب المشروعات فى تطوير أعمالهم مضيفة أنه تم بحث إمكانية تقديم دورات تدريبية للصناع بمدينة دمياط للأثاث، كما أضافت الدكتورة منال عوض أنه تم استعراض كافة المحاور الخاصة ببرنامج "مدن آمنة خالية من العنف ضد النساء والفتيات" المقرر تنفيذه بمدينة عزبة البرج والذى يهدف الى توفير بيئة عمل آمنة ودائمة للنساء دون التعرض لأى شكل من أشكال العنف وإدماج الفئات الأكثر تهميشا.



وفى سياق متصل، دعت المحافظ ممثلى السفارة الكندية ومنظمة العمل الدولية بالعمل نحو دعم المشروعات الصغيرة للسيدات بمدينة عزبة البرج لتمكينهم إقتصاديا خاصة مع طبيعة المدينة الساحلية إذ يعمل الرجال بها بمهنة الصيد مما يحتم سفرهم لفترات طويلة، وكذلك دعم الأنشطة والبرامج المختلفة للشباب بمحافظة دمياط.