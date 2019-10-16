"لأول مرة".. الآثار تنجح في تركيب غطاء تابوت "آمون"

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توجه الدكتور خالد العناني وزير الآثار، على هامش زيارته للأقصر، لزيارة مقبرة الملك توت عنخ آمون بوادي الملوك بالبر الغربي في مدينة الأقصر، لتفقد تركيب غطاء التابوت الكوارتيزيت "الحجري" الخاص بالملك الموجود في مقبرته.



وتوضح الصور لغطاء التابوت وقت اكتشافه خلال القرن الماضي، ,نه كان منقسمًا إلى جزئين فوق التابوت، قبل وضعه على الأرض بالمقبرة بجواره منذ عشرات السنين.



وكان قد قام وزير الآثار والدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الاعلي للاثار والدكتور زاهي حواس أوائل الأسبوع الجاري، بتفقد مقبرة الملك الشاب وتم مناقشة إمكانية تركيب الغطاء فوق التابوت حيث تم التوجيه بتركيب الغطاء في مكانه الأصلي فوق التابوت ليراه الزائرين مكتملًا لأول مرة.



وجاءت هذه الزيارة بعد قيام الدكتور خالد العناني وزير الاثار صباح اليوم بتفقد أعمال البعثة الآثرية التابعة لوزارة الاثار بجبانة العساسيف بالبر الغربي بالأقصر، والتي نجحت أول أمس في كشف النقاب عن خبيئة ضخمة لتوابيت آدمية ملونة والتي سيتم الإعلان عن تفاصيلها صباح يوم السبت القادم بمؤتمر صحفي بغرب الأقصر.



ويعد هذا الكشف من أضخم وأهم الاكتشافات التي تم الإعلان عنها خلال الأعوام القليلة الماضية حيث انه يضم حتى الان اكثر من 20 تابوت خشبي آدمي ملون، في حالة متميزة من الحفظ والألوان والنقوش كاملة ولا زالوا مغلقين، و تم الكشف عنهم بالوضع الذي تركهم عليه المصري القديم حيث تم العثور عليهم مجمعين في خبيئة في مستويين الواحد فوق الآخر.