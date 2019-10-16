عاجل.. السكرتير المساعد بالدقهلية يكشف لـ"الفجر" كواليس حريق كنيسة مارجرجس في المنصورة (صور)





وتواجد جميع القيادات التنفيذية والأمنية برئاسة مدير الأمن اللواء فاضل عمار وقوة من رجال الحماية المدنية والمباحث ومأمور قسم أول وقيادات غرب المنصورة.



وتم رصد آثار حريق الدور الثانى بكنيسة مارجرجس بشارع بورسعيد بمدينة المنصورة والمقام من الخشب بالكامل ويستخدم فى المناسبات وقت الحاجة اليه ويرجح العاملين بالكنيسة ان سبب الحريق ماس كهربائى ولا يزال الفحص جارى للتعرف والوصول الى اسباب الحريق



وقال الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية لـ"الفجر"، إنه تم الدفع بـ7 سيارات إطفاء تحسبا لوجود أي إصابات جراء الحريق.





كان اندلع حريق داخل كنيسة مارجرجس بشارع بورسعيد فى مدينة المنصورة امام الجمعية الشرعية ونتج عن الحريق حالة ذعر بين قاطنى المنطقة خاصة وان الحريق نتج عنه دخان كثيف بالمنطقة دون معرفة السبب الرئيسي وراء الحريق



بدأت الواقعة بتلقى اللواء فاضل عمال مدير امن الدقهلية اخطارا من اللواء سيد سلطان مد\ير مباحث الدقهلية يفيد بورود بلاغ من قسم أول المنصورة يفيد باندلاع حريق فى كنيسة مارى جرجس بشارع بورسعيد امام الجمعية الشرعية بمدينة المنصورة، وتم ابلاغ جميع الجهات المعنية



وعلى الفور هرعت سيارات الاطفاء وقوة من قسم أول المنصورة بقيادة العميد حسام الجداوى مأمور القسم وقوة مرافقة له فى محاولات للسيطرة على الحريق قبل تفاقمه وانتقاله للمنازل المجاورة وجارى تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة ومباشرة التحقيقات للوصول الى سبب نشوب الحريق من خلال خبراء الادلة الجنائية

انتقل سعد الفرماوى السكرتير العام المساعد لمحافظة الدقهلية؛ لمتابعة أعمال السيطرة على الحريق بكنيسة مارجرجس والذى نشب في الطابق الثاني.وقال الفرماوي في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، إن الطابق الثاني بالكنيسة عبارة عن مبنى خشبي يستخدم وقت الحاجة في المناسبات وجارِ لمعرفة السبب، مشيرًا إلى أن محافظ الدقهلية الدكتور كمال جاد شاروبيم، يجري جولة خارج المنصورة في مدينة السنبلاوين، وسيقطع جولته للعودة ومتابعة آثار الحريق.