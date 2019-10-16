تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى أدنى مستوياته منذ 3 سنوات
الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 12:13 م
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ترجمة: منار طارق
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انخفض معدل التضخم في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة إلى أدنى معدل له منذ نوفمبر 2016.
قامت وكالة الإحصاء يوروستات بتخفيض المعدل السنوي للتضخم في أسعار المستهلكين في سبتمبر إلى 0.8 ٪ من تقديراتها الأولية البالغة 0.9 ٪ حيث انخفضت أسعار الطاقة بأكثر مما كان يعتقد في البداية.
يساعد انخفاض المعدل عن الشهر السابق بنسبة 1٪ في توضيح سبب إعلان البنك المركزي الأوروبي مؤخرًا عن حزمة تحفيز أخرى.
يمكن أن يكون انخفاض التضخم علامة على الضعف الاقتصادي وكان مصدر قلق للمسؤولين في البنك المركزي الأوروبي، الذي يهدف إلى أن يكون معدل التضخم أقل بقليل من 2 ٪. قرر البنك المركزي في 12 سبتمبر إطلاق حزمة من الإجراءات التي تهدف إلى زيادة التضخم ودعم ضعف النمو.
قامت وكالة الإحصاء يوروستات بتخفيض المعدل السنوي للتضخم في أسعار المستهلكين في سبتمبر إلى 0.8 ٪ من تقديراتها الأولية البالغة 0.9 ٪ حيث انخفضت أسعار الطاقة بأكثر مما كان يعتقد في البداية.
يساعد انخفاض المعدل عن الشهر السابق بنسبة 1٪ في توضيح سبب إعلان البنك المركزي الأوروبي مؤخرًا عن حزمة تحفيز أخرى.
يمكن أن يكون انخفاض التضخم علامة على الضعف الاقتصادي وكان مصدر قلق للمسؤولين في البنك المركزي الأوروبي، الذي يهدف إلى أن يكون معدل التضخم أقل بقليل من 2 ٪. قرر البنك المركزي في 12 سبتمبر إطلاق حزمة من الإجراءات التي تهدف إلى زيادة التضخم ودعم ضعف النمو.
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