اسعار الذهب اليوم الأربعاء 16-10-2019 في سوق الصاغة في مصر- السعر العالمى يعاود تراجعه
الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 11:48 ص
Advertisements
Advertisements
Advertisements
شهدت اسعار الذهب اليوم تراجعا كبيرا في سوق الصاغىة في مصر حيث وصلت قيمة التراجعات إلى نحو 7 جنيهات في العيار الواحد حيث سجل سعر جرام الذهب من عيار 21 وهو الاكثر اقبالًا في سوق الصاغة المصري إلى نحو 677 جنيها مقارنة بمستوياته السابقة وننشر فيما يلي اخر تحديث لاسعار الذهب في مصر وجاءت الاسعار على النحو التالي:
اسباب تراجع اسباب الذهب اليوم في الاسواق
شهدت اسعار الذهب اليوم تراجعًا كبيرًا في سوق الصاغة ويعود هذا الانخفاض إلى تراجع اسعار الدولار مقابل الجنيه على المستوى المحلى، فضلاً عن تراجع أسعار أوقية الذهب العالمية بسبب المادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، ومن المتوقع ان تعاود اسعار الذهب ارتفاعها على المستوى العالمى خلال الفترة المقبلة نتيجة للتوترات السياسية التى تشهدها دول العالم.
اسعار الذهب اليوم في مصر
عيار 21 نحو 675 جنيهًا للجرام.
عيار 24 سجل 776 جنيهًا للجرام.
عيار 18 انخفض ليسجل 575 جنيهًا للجرام.
الجنيه الذهب ويزِن 8 جرامات سجل 5400 جنيه.
وسجل سعر الأوقية 1494 دولارًا.
تراجعات اسعار الذهب خلال الفترة الحالية
تراجعت أسعار الذهب بخلال تعاملات اكتوبر الجارى نحو 16 جنيها، وكان العيار 24 سجل قيمة 789 جنيهًا، فيما بيع عيار 21 بـ690 جنيهًا وعيار 18 سجل 591 جنيهًا.
اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب على مستوى العالمي
هوت اسعار الذهب بنهاية التعاملات أمس الثلاثاء، لأدنى مستوى في شهر ونصف تزامنا مع ارتفاع البورصة الأمريكية وفعاليات المباحثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة الامريكية.
وتراجع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو 0.9 بالمائة، فاقداً 14.10 دولار ليصل إلى 1483.50 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ 30 سبتمبر، وتراجع سعر التسليم الفوري للذهب بحلول الساعة 5:49 مساءً بتوقيت جرينتش، بنسبة 0.9 بالمائة أو ما يعادل 13.31 دولار عند 1479.90 دولار للأوقية.
الاوضاع السياسية المؤثرة على اسعار الذهب
وعن اخر تطورات الاتفاق التجارى بين الصين والولايات المتحدة فذكر تقرير صحفي أن الصين ترغب في إلغاء التعريفات الجمركية قبل أن شراء المنتجات الزراعية الأمريكية وفقاً للاتفاق التجاري الجزئي.
Advertisements
- الذهب يخسر 8 جنيهات في سوق الصاغة وعيار 21 يسجل رقما جديدا
- اسعار الذهب اليوم الخميس 12/9/2019.. والمعدن الأصفر يواصل التعافي من سلسلة التراجعات
- اسعار الذهب اليوم الجمعة 4/10/2019.. والمعدن الأصفر يحاول تعويض خسائره
- اسعار الذهب اليوم الجمعة 4/10/2019.. والمعدن الأصفر يتعافي خلال التعاملات
- اسعار الذهب اليوم الجمعة 4/10/2019.. والمعدن الأصفر يتعافي خلال التعاملات
- أسعار الذهب اليوم السبت 12-10-2019.. سعر الذهب اليوم عيار 21 يواصل انخفاضه في سوق الصاغة
- اسعار الذهب عيار 18 اليوم 12-10-2019 في سوق الصاغة بمصر
- اسعار الذهب اليوم في مصر في محلات الصاغة.. تراجعات حادة لعيار 21
- سعر جرام الذهب اليوم في مصر الاثنين 14-10-2019 .. ارتفاع مفاجئ لعيار 21
- سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر 15-10-2019- المعدن الأصفر يواصل ارتفاعه
المزيد عن: سعر الذهب عيار 21 اسعار الذهب عيار 21 في سوق الصاغة اليوم اسعار الذهب عيار 21 اليوم اسعار الذهب اليوم في مصر اسعار الذهب الان اسعار الذهبتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر