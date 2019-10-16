اسعار الذهب اليوم الأربعاء 16-10-2019 في سوق الصاغة في مصر- السعر العالمى يعاود تراجعه

شهدت اسعار الذهب اليوم تراجعا كبيرا في سوق الصاغىة في مصر حيث وصلت قيمة التراجعات إلى نحو 7 جنيهات في العيار الواحد حيث سجل سعر جرام الذهب من عيار 21 وهو الاكثر اقبالًا في سوق الصاغة المصري إلى نحو 677 جنيها مقارنة بمستوياته السابقة وننشر فيما يلي اخر تحديث لاسعار الذهب في مصر وجاءت الاسعار على النحو التالي:





اسباب تراجع اسباب الذهب اليوم في الاسواق

شهدت اسعار الذهب اليوم تراجعًا كبيرًا في سوق الصاغة ويعود هذا الانخفاض إلى تراجع اسعار الدولار مقابل الجنيه على المستوى المحلى، فضلاً عن تراجع أسعار أوقية الذهب العالمية بسبب المادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، ومن المتوقع ان تعاود اسعار الذهب ارتفاعها على المستوى العالمى خلال الفترة المقبلة نتيجة للتوترات السياسية التى تشهدها دول العالم.





اسعار الذهب اليوم في مصر





عيار 21 نحو 675 جنيهًا للجرام.





عيار 24 سجل 776 جنيهًا للجرام.





عيار 18 انخفض ليسجل 575 جنيهًا للجرام.





الجنيه الذهب ويزِن 8 جرامات سجل 5400 جنيه.





وسجل سعر الأوقية 1494 دولارًا.





تراجعات اسعار الذهب خلال الفترة الحالية

تراجعت أسعار الذهب بخلال تعاملات اكتوبر الجارى نحو 16 جنيها، وكان العيار 24 سجل قيمة 789 جنيهًا، فيما بيع عيار 21 بـ690 جنيهًا وعيار 18 سجل 591 جنيهًا.



