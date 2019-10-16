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سالسبورغ يرد على عرض برشلونة

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 11:39 ص
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سالسبورغ يرد على عرض برشلونة
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رد نادي سالسبورغ النمساوي على عرض لنادي برشلونة لشراء لاعبيه كريم اديمي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة في شهر يناير.


ذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية، أن سالسبورغ رفض بيع لاعبه اديمي إلى برشلونة بالرغم من محاولات النادي الكتالوني المكثفة بضم اللاعب .



واشارت الصحيفة إلى أن النادي النمساوي اشتري اللاعب بـ3 مليون يورو ولكن لن يتركه بسهولة رغم تلقيه أكثر من عرض مغري بالفترة الماضية.

واكدت الصحيفة على أن الأمر الإيجابي برشلونة سبق وباع لهم اللاعب جوناثان سوريانو في 2012 وهو ما قد يسهل من المفاوضات بين الناديين بناء على التعاون السابق في الصفقة التي يراهن برشلونة عليها لضمها للفريق في الفترة القادمة .
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