مستفيد لـ حساب المواطن: أين دعم البرنامج الخاص بي؟!
الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 10:28 ص
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تقدم مستفيد لبرنامج حساب المواطن بشكوى يقول فيها "لم اتسلم الدفعة الـ22 من دعم البرنامج ويرجع السبب في ذلك إلى عدم إضافة الزوجة، وقمنا بإضافتها وتمت الموافقة من جانب حساب المواطن، وهذا الشهر ما نزلي شيء".
وأضاف المستفيد من دعم حساب المواطن في الشكوى " مبلغ الدعم المتوقع حسب حاسبة الموقع هو 1135.. وتم التوصل مع خدمة المستفيدين بالبرنامج عبر صوتك مسموع.. فين دعم حساب المواطن الخاص بي.. انتظر حتى الآن؟!
وجاء الرد من جانب حساب المواطن على النحو التالي:
قال حساب المواطن إنه في حالة قبول الإعتراض بعد تاريخ 10 "سبتمبر" سيتم دراسة حالة أهليتك وابلاغك باستيفائك لشروط الأهلية عن طريق زيارة حسابك (دراسة الأهلية) ضمن دورة الأهلية لشهر "نوفمبر".
وعلى المستفيد اتباع تعليمات برنامج حساب لمواطن، حيث أن دراسة الأهلية إذا تمت بعد يوم 10 من الشهر، أي موعد استلام وإيداع الدفعات في الحسابات البنكية سيتم إعلام المستفيدين بموعد الدفعة التي سيستلمون فيها دعم البرنامج.
وانطلق برنامج حساب المواطن من العام 2017 لمساعدة محدودي الدخل، كاشفا عن شروط يجب أن يطبقها الراغبين في الدعم للحصول عليه بكل سهولة.
وقد تسلم المواطنين السعوديين مستحقي الدعم الدفعة الـ23 في شهر أكتوبر الجاري، ويوم 10 من كل شهر يجب أن يتسلم المواطنين الدعم وفقا للمعايير والقواعد التي نشأ على أسسها برنامج حساب المواطن.
حساب المواطن هو برنامج حرصت السعودية على تقديمه للمواطن السعودي وخاصة بعد الزيادات التي فرضتها المملكة العربية السعودية في الأونة الآخيرة ومن المؤكد أن المواطن لا يتحملها فقد عملت جاهدة على إنشاء هذا الحساب للمواطن السعودي.
وعن موعد صرف الدفعة الـ24 فمن المقرر، وفقا لتعليمات حساب المواطن أنها ستكون يوم 10 من شهر نوفمبر ما لم يوافق عطلة رسمية.
|التفاصيل الكاملة حول حساب المواطن السعودي وموعد صرف الدعم وطريقة التسجيل وتقديم الشكاوى والمقترحات
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