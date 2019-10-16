مستفيد لـ حساب المواطن: أين دعم البرنامج الخاص بي؟!

تقدم مستفيد لبرنامج حساب المواطن بشكوى يقول فيها "لم اتسلم الدفعة الـ22 من دعم البرنامج ويرجع السبب في ذلك إلى عدم إضافة الزوجة، وقمنا بإضافتها وتمت الموافقة من جانب حساب المواطن، وهذا الشهر ما نزلي شيء".





وأضاف المستفيد من دعم حساب المواطن في الشكوى " مبلغ الدعم المتوقع حسب حاسبة الموقع هو 1135.. وتم التوصل مع خدمة المستفيدين بالبرنامج عبر صوتك مسموع.. فين دعم حساب المواطن الخاص بي.. انتظر حتى الآن؟!





وجاء الرد من جانب حساب المواطن على النحو التالي:





قال حساب المواطن إنه في حالة قبول الإعتراض بعد تاريخ 10 "سبتمبر" سيتم دراسة حالة أهليتك وابلاغك باستيفائك لشروط الأهلية عن طريق زيارة حسابك (دراسة الأهلية) ضمن دورة الأهلية لشهر "نوفمبر".





وعلى المستفيد اتباع تعليمات برنامج حساب لمواطن، حيث أن دراسة الأهلية إذا تمت بعد يوم 10 من الشهر، أي موعد استلام وإيداع الدفعات في الحسابات البنكية سيتم إعلام المستفيدين بموعد الدفعة التي سيستلمون فيها دعم البرنامج.



