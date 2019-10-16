ننشر حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2019 في مصر والعواصم العربية والأجنبية
الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 10:25 ص
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حالة الطقس اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2019 في مصر
أصدرت هيئة الأرصاد بيان عن حالة الطقس اليوم الأربعاء 16-10-2019، وقالت الأرصاد إن طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة، وطقس حار في الجنوب نهارًا لطيف ليلًا.
وتابعت الأرصاد أن الرؤية تقل في الشبورة المائية صباح اليوم على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب أنحاء البللاد، يصاحبها سقوط أمطار على مناطق من سيناء وجنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر تكون غزيرة ورعدية أحيانا وتصل إلى حد السيول على بعض المناطق، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب الصعيد، كما تنشط على خليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية هناك.
درجات الحرارة اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2019 في مصر العواصم العربية والأجنبية
وشمل بيان الأرصاد جداول عن درجات الحرارة اليوم في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية، ودرجات الحرارة اليوم في بعض مدن وعواصم الدول العربية والأجنبية، وفيما يلي نقدم لكم درجات الحرارة اليوم.
درجات الحرارة اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2019 في مدن ومحافظات مصر
|المدينة
|الصغرى
|العظمى
|القاهرة
|23
|32
|شبين الكوم
|22
|32
|طنطا
|21
|31
|دمنهور
|22
|30
|الإسكندرية
|23
|28
|بلطيم
|24
|29
|مطروح
|22
|27
|السلوم
|21
|28
|سيوة
|20
|32
|بورسعيد
|24
|29
|دمياط
|24
|29
|الزقازيق
|23
|32
|الإسماعيلية
|22
|33
|السويس
|23
|33
|العريش
|20
|30
|رفح
|20
|30
|رأس سدر
|22
|32
|نخل
|17
|32
|نويبع
|27
|31
|طابا
|23
|31
|كاترين
|17
|28
|الطور
|25
|29
|شرم الشيخ
|29
|38
|الغردقة
|26
|35
|مرسى علم
|27
|33
|الفيوم
|23
|33
|بني سويف
|23
|33
|المنيا
|20
|33
|أسيوط
|20
|35
|سوهاج
|24
|36
|قنا
|23
|36
|الأقصر
|25
|37
|أسوان
|29
|38
|أبو سمبل
|29
|36
|الوادي الجديد
|26
|37
|شلاتين
|26
|35
|أبو رماد
|27
|34
|حلايب
|28
|33
|رأس حدربة
|28
|33
درجات الحرارة اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2019 في بعض مدن وعواصم الدول العربية
|المدينة
|الصغرى
|العظمى
|مكة المكرمة
|28
|39
|المدينة المنورة
|24
|38
|الرياض
|22
|35
|المنامة
|29
|34
|أبوظبي
|27
|38
|الدوحة
|28
|35
|الكويت
|23
|38
|دمشق
|14
|31
|بيروت
|25
|30
|عمان
|16
|31
|القدس
|19
|27
|غزة
|22
|29
|بغداد
|22
|37
|مسقط
|27
|32
|صنعاء
|10
|22
|الخرطوم
|26
|38
|طرابلس
|20
|26
|تونس
|16
|25
|الجزائر
|13
|23
|الرباط
|11
|22
|نواكشوط
|26
|30
درجات الحرارة اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2019 في العواصم الأجنبية
|المدينة
|الصغرى
|العظمى
|بكين
|08
|15
|كوالالمبور
|24
|33
|طوكيو
|15
|20
|أثينا
|16
|27
|روما
|10
|22
|باريس
|11
|17
|مدريد
|07
|19
|برلين
|12
|16
|لندن
|09
|16
|مونتريال
|06
|16
|موسكو
|08
|10
|نيويورك
|09
|19
|واشنطن
|09
|18
بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الأربعاء 16-10-2019 في جمهورية مصر العربية، ودرجات الحرارة في مدن ومحافظات مصر وبعض مدن وعواصم الدول العربية والأجنبية:
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