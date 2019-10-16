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ننشر حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2019 في مصر والعواصم العربية والأجنبية

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 10:25 ص
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ننشر حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2019 في مصر والعواصم العربية والأجنبية
صورة أرشيفية
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حالة الطقس اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2019 في مصر

أصدرت هيئة الأرصاد بيان عن حالة الطقس اليوم الأربعاء 16-10-2019، وقالت الأرصاد إن طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة، وطقس حار في الجنوب نهارًا لطيف ليلًا.

وتابعت الأرصاد أن الرؤية تقل في الشبورة المائية صباح اليوم على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب أنحاء البللاد، يصاحبها سقوط أمطار على مناطق من سيناء وجنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر تكون غزيرة ورعدية أحيانا وتصل إلى حد السيول على بعض المناطق، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب الصعيد، كما تنشط على خليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية هناك.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2019 في مصر العواصم العربية والأجنبية

وشمل بيان الأرصاد جداول عن درجات الحرارة اليوم في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية، ودرجات الحرارة اليوم في بعض مدن وعواصم الدول العربية والأجنبية، وفيما يلي نقدم لكم درجات الحرارة اليوم.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2019 في مدن ومحافظات مصر

المدينةالصغرىالعظمى
القاهرة23 32
شبين الكوم22 32
طنطا21 31
دمنهور22 30
الإسكندرية23 28
بلطيم24 29
مطروح22 27
السلوم21 28
سيوة20 32
بورسعيد24 29
دمياط24 29
الزقازيق23 32
الإسماعيلية22 33
السويس23 33
العريش20 30
رفح2030
رأس سدر22 32
نخل17 32
نويبع27 31
طابا23 31
كاترين17 28
الطور25 29
شرم الشيخ29 38
الغردقة26 35
مرسى علم27 33
الفيوم23 33
بني سويف2333
المنيا20 33
أسيوط20 35
سوهاج24 36
قنا23 36
الأقصر25 37
أسوان29 38
أبو سمبل29 36
الوادي الجديد26 37
شلاتين26 35
أبو رماد27 34
حلايب28 33
رأس حدربة28 33

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2019 في بعض مدن وعواصم الدول العربية

المدينةالصغرىالعظمى
مكة المكرمة28 39
المدينة المنورة24 38
الرياض22 35
المنامة29 34
أبوظبي27 38
الدوحة28 35
الكويت23 38
دمشق14 31
بيروت25 30
عمان16 31
القدس19 27
غزة22 29
بغداد22 37
مسقط27 32
صنعاء10 22
الخرطوم26 38
طرابلس20 26
تونس16 25
الجزائر13 23
الرباط11 22
نواكشوط26 30

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2019 في العواصم الأجنبية

المدينةالصغرىالعظمى
بكين0815
كوالالمبور2433
طوكيو1520
أثينا1627
روما1022
باريس1117
مدريد0719
برلين1216
لندن0916
مونتريال0616
موسكو0810
نيويورك0919
واشنطن0918

بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الأربعاء 16-10-2019 في جمهورية مصر العربية، ودرجات الحرارة في مدن ومحافظات مصر وبعض مدن وعواصم الدول العربية والأجنبية:
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