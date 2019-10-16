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على طريقته الخاصة.. علاء الشربيني يحتفل بعيد ميلاد "أحلى أكلة" (صور)

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 10:22 ص
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على طريقته الخاصة.. علاء الشربيني يحتفل بعيد ميلاد أحلى أكلة (صور)
علاء الشربيني
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الفجر الفني
 
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احتفل الشيف علاء الشربيني، أمس الثلاثاء، في برنامجه "أحلى أكلة" الذي يقدمه على قناة  on E، بعيد ميلاد البرنامج، حيث ظهر لأول مرة في البرنامج دون أن يقدم أكلات أو وصفات علي الهواء مباشرة.

 

استعرض الشيف علاء الشربيني خلال الحلقة، حصاد أهم وأفضل الحلقات والوصفات التي قدمها على مدار عام كامل، فيما بدأت الحلقة بتقرير عن أهم الحلقات داخل الاستوديو تبعها تقارير من محافظات مختلفة منها القاهرة والإسكندرية ودمياط ومن خارج مصر، سلطت الضوء على زيارات "أحلى أكلة" لبعض الدول مثل إيطاليا ولبنان، بالإضافة إلى تقارير عن حلقة عيد الام والمسابقة التي كانت بهذه المناسبة.

 

"أحلى أكلة" برنامج يقدمه علاء الشربيني من السبت إلى الأربعاء من الثانية حتى الثالثة ظهرًا علي قناة on E، ويقدم جميع أنواع  الأكلات من خلال جدول يومي يتضمن  يوم السبت أسماك، والأحد أكلات شعبية، والاثنين أكلات للدايت والأطفال، والثلاثاء أكلات العزومات، أما الأربعاء فيقدم مسابقة بين ٤ متسابقين من المشاهدين.

 

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احتفل عدد من النجوم بعيد ميلاد الشيف علاء الشربيني، في حلقة السبت 21 سبتمبر الماضي من برنامج "أحلى أكلة" على شاشة ON E.

 

الفنان مصطفى خاطر فاجأه بمكالمة تليفونية يعايده فيها بعيد ميلاده، متمنيًا له المزيد من النجاح.

 

وبعدها توالت المكالمات الهاتفية لمعايدة الشربيني، أبرزهم الفنان محمود البزاوي والفنان سليمان عيد والشيف أميرة شنب والكابتن محمد أبو النجا، فضلا عن اتصال عدد كبير من مشاهدي البرنامج لتهنئته أيضًا.

 

يقدم البرنامج يقدم جدولًا للأكلات؛ بحيث يعرض يوم السبت أسماك والأحد أكلات شعبية والاثنين أكلات للدايت والأطفال والثلاثاء أكلات العزومات والأربعاء مسابقة بين المشاهدين.

 

وأكد الشربينى أن والده مثله الأعلى فى مهنة الطبخ لكنه لم يجبره عليها، ويميز هو نفسه الآن دائما بمتابعة شيفات آخرين من مختلف الجنسيات، ويصر على التعليم والتطوير طوال الوقت، ورفض الشربينى التحدث عن برامج الطبخ التى انتشرت بشكل كبير مؤخرا وقال لا أستطيع التحدث عن هذه البرامج، ولكن الأهم هو أن تقدم شيئاً يفيد الناس بالفعل، وبالتأكيد كل واحد منهم لديه فكرة فى المطبخ كان يريد تقديمها للمشاهد، والمشاهد هو الوحيد الذى يستطيع أن يقيم من سيشاهده ويشاهد طبخه.

 

الشربينى يرى أنه يعيش هاجسا طوال الوقت يجعله يضع نفسه مكان ربة المنزل فى اختيار أكلها بشكل يومى، ويقوم بعمل جدول أسبوعى للوجبات، ويخاطب كل الطبقات، لأنه يشعر بالظروف الاقتصادية للجمهور، وبالتأكيد ليس كله فى مستوى اقتصادى واحد، فهناك من يكون له علاقة بالأسماك وهناك من يفضل الأكلات الشعبية أو هناك من يفضل أكلات الدايت، ويعتبر أن سر نجاحه هو الله ثم الجمهور الذى يقدره، وعن أغرب المواقف التى واجهها أشار إلى موقف حدث له على الهواء عندما كان يقدم مسابقة طبخ على الهواء، وتحدثت سيدة عبر الهاتف وقالت إنها تقدم أشهى المأكولات لبيتها، ثم حدثه زوجها على الهاتف بعدها وقال: «والله العظيم عمرى ما أكلت من إيديها أكله حلوة»، وهذه من المواقف الكوميدية التى لا ينساها.

 

يُذكر أن برنامج "أحلى أكلة" برنامج يومي، يُقدم من السبت للأربعاء من الثانية وحتى الثالثة ونصف ظهرا علي قناة ON E.

على طريقته الخاصة.. علاء الشربيني يحتفل بعيد ميلاد "أحلى أكلة" (صور)
على طريقته الخاصة.. علاء الشربيني يحتفل بعيد ميلاد "أحلى أكلة" (صور)
على طريقته الخاصة.. علاء الشربيني يحتفل بعيد ميلاد "أحلى أكلة" (صور)
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