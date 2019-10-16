"كونا": أمير الكويت يعود إلى البلاد بعد رحلة علاجية في أمريكا

أفادت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، بأن أمير الكويت الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عاد إلى بلاده، اليوم الأربعاء، قادما من الولايات المتحدة الأمريكية، بعد استكمال الفحوص الطبية.

وقالت الوكالة إن "أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عاد لأرض الوطن قادما من الولايات المتحدة، وذلك بعد أن تم استكمال الفحوص الطبية التي تكللت نتائجها بالتوفيق والنجاح".

وكان في استقبال الأمير على أرض المطار، ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم، والشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني، والشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.





الشيخ صباح الأحمد الجابر المبارك الصباح (16 يونيو 1929 -) أمير دولة الكويت الخامس عشر، والخامس بعد الاستقلال من المملكة المتحدة. هو الابن الرابع لأحمد الجابر الصباح من منيرة العثمان السعيد العيّار.

تلقى تعليمه في المدرسة المباركية. هو أوّل وزير إعلام، وثاني وزير خارجية في تاريخ الكويت. ترأس وزارة الشؤون الخارجية للكويت طيلة أربعة عقود من الزمن، ويعود له الفضل خلالها في توجيه السياسة الخارجية للدولة والتعامل مع الغزو العراقي للكويت في عام 1990. تولى مسند إمارة دولة الكويت في 29 يناير 2006 خلفًا لسعد العبد الله السالم الصباح الذي تنازل عن الحكم بسبب أحواله الصحية، وبعد أن انتقلت السلطات الأميرية إليهِ بصفته رئيس مجلس الوزراء، قام مجلس الوزراء في 24 يناير 2006، بتزكيته أميرًا للبلاد، وقد بايعه أعضاء مجلس الأمة بالإجماع في جلسة خاصة انعقدت في 29 يناير 2006. وهو الأمير الثالث الذي يؤدّي اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة في تاريخ الكويت.

إبان رئاسته لمجلس الوزراء حصلت المرأة الكويتية على حقوقها السياسية تنفيذًا لتوجيهات الأمير جابر الأحمد الجابر الصباح، ثم وزّرت أوّل امرأة في حكومة برئاسته عام 2005، تلا ذلك مشاركة المرأة في العملية الانتخابية في أوّل انتخابات نيابية بعد توليه مسند الإمارة، ومن ثمَّ تُوجّت سياسته الإصلاحية تلك بدخول المرأة لأوّل مرة عضوًا في مجلس الأمة في ثالث انتخابات نيابية تجري في عهده، وقد سمح للمرأة بدخول السلك العسكري، كذلك أعاد التجنيد العسكري الإلزامي في الكويت.