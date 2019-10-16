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وزير الخارجية الإيراني يفضح إعلام قطر

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 10:05 ص
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وزير الخارجية الإيراني يفضح إعلام قطر
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