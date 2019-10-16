الكشف عن أخر تطورات إصابة ثلاثي ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن أخر التطورات الخاصة بإصابة لوكا مودريتش وجاريث بيل ولوكاس فاسكيز لاعبا ريال مدريد.









ووفقا لصحيفة "الماركا" الإسبانية فإن مودريتش عانى من إصابة في عضلات الساق اليُمنى مع كرواتيا وسيغيب عن لقاء مايوركا ولكن هناك فرصة له للحاق بمباراة جالطة سراي والكلاسيكو.









وأضافت الصحيفة لوكاس فاسكيز أيضا سيغيب عن لقاء مايوركا ولكن زيدان يأمل أن يستطيع الاعتماد عليه في تركيا.









وتابعت الصحيفة بأن بيل عانى من بعض الآلام على مستوى عضلات الساق اليُسرى وسيجري المزيد من الفحوصات اليوم لمعرفة حالته وجاهزيته للمباريات القادمة.



