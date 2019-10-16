اليوم.. "الأنفاق" تجري تجارب ما قبل تشغيل محطة "هليوبوليس"
الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 08:20 ص
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كرستينا عياد
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تجري الهيئة القومية للأنفاق، أعمال الاختبارات التشغيلية لمحطة هليوبوليس، الساعة الواحدة صباحًا يومي الأربعاء والخميس الموافقين 16 و17 أكتوبر الحالي وذلك قبل بدء تشغيل المحطة، ومن المنتظر إجراء تجربة سحب دخان بالمحطة.
محطة "هليوبوليس" المحطة التي يعبرها القطار دون توقف، على موعد مع التشغيل، وهي المحطة الأكبر على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط تتبع المرحلة الأولى من الجزء الثالث للخط الثالث للمترو، أو ما يطلق عليه مترو مصر الجديدة.
نقدم لكم ابرز معلومات عن محطة هليوبوليس:
سيتم افتتاحها أمام الجمهور شهر أكتوبر المقبل بدلا من شهر ديسمبر
يقوم بتنفيذ هذه المرحلة تحالف مصري من شركتي المقاولون العرب وأوراسكوم
محطة هليوبوليس تتوسط أكبر ميدان بمنطقة مصر الجديدة
تم البدء في تنفيذ الأعمال الإنشائية للمحطة فبراير 2016
تبلغ مساحتها الكلية 10 آلاف متر، و20 مترا "عرض"
ستقوم الشركة المصرية لادارة وتشغيل مترو الانفاق بادارة هذه المحطة كمثيلاتها من محطات نفس الخط.
تعد أكبر محطة أنفاق في إفريقيا والشرق الأوسط.
تم بناءها كمحطتين رأسيتين، واحدة تتبع الجزء الأول، والثانية تتبع الجزء الثالث من المرحلة الرابعة.
المحطة مبنية على مسطح 10 آلاف متر، وبطول 225 متر في كل اتجاه، وبذلك تكون تخطت الرقم القياسي لطول المحطة وهو 150 متر لأي محطة ضمن الخط، وذلك لاستلام الهيئة المحطة متأخرة عن باقي محطات الجزء.
جدير بالذكر أن الجزء الأول من المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو (4A) يمتد بطول 5.15 كم، ويشتمل على (4) محطات نفقية، وهى (هارون –هليوبوليس- ألف مسكن – نادى الشمس) ومحطة علوية هي محطة النزهة.
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