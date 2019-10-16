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رئيس جامعة عين شمس يشهد يوم الخريجين بكلية الزراعة

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 08:03 ص
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رئيس جامعة عين شمس يشهد يوم الخريجين بكلية الزراعة
رئيس جامعة عين شمس يشهد يوم الخريجين بكلية الزراعة
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أية حمروشي
 
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شهد الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، احتفال كلية الزراعة جامعة عين شمس بيوم الخريجين بحضور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ونظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأحمد جلال عميد الكلية والسادة وكلاء الكلية ولفيف من أساتذة الكلية والخريجين.

حيث بدأ الاحتفال بأنغام الموسيقى العسكرية وتضمن الحفل تكريم عددا من المتفوقين من خريجي الكلية والحاصلين على درجات الماجستير والدكتوراه، وخلال الكلمات الافتتاحية أعرب الحضور عن سعادتهم بهذا التقليد السنوي الذي تحرص عليه إدارات الكليات ليكون يوم تكريم ودافع للمتفوقين من أبناء الجامعة لاستكمال مسيرتهم العالمية في البحث العلمي كل في تخصصه وخاصة مجال الزراعة الذي يعد طريق لمستقبل مصر المشرق وأساس قوي في تحقيق النهضة والتطوير والأمن الغذائي وخاصة في ظل المشاريع التنموية القومية التي توليها الحكومة المصرية أقصى درجات العناية والاهتمام.

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