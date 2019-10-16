رئيس جامعة عين شمس يشهد يوم الخريجين بكلية الزراعة
الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 08:03 ص
Advertisements
أية حمروشي
Advertisements
Advertisements
شهد الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، احتفال كلية الزراعة جامعة عين شمس بيوم الخريجين بحضور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ونظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأحمد جلال عميد الكلية والسادة وكلاء الكلية ولفيف من أساتذة الكلية والخريجين.
حيث بدأ الاحتفال بأنغام الموسيقى العسكرية وتضمن الحفل تكريم عددا من المتفوقين من خريجي الكلية والحاصلين على درجات الماجستير والدكتوراه، وخلال الكلمات الافتتاحية أعرب الحضور عن سعادتهم بهذا التقليد السنوي الذي تحرص عليه إدارات الكليات ليكون يوم تكريم ودافع للمتفوقين من أبناء الجامعة لاستكمال مسيرتهم العالمية في البحث العلمي كل في تخصصه وخاصة مجال الزراعة الذي يعد طريق لمستقبل مصر المشرق وأساس قوي في تحقيق النهضة والتطوير والأمن الغذائي وخاصة في ظل المشاريع التنموية القومية التي توليها الحكومة المصرية أقصى درجات العناية والاهتمام.
Advertisements
- "أداب حلوان" تحتفل بالخريجين والحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه
- نائب رئيس جامعة أسيوط يشيد بدور كليات التربية في تخريج معلمين على مستوى عال من الكفاءة
- اليوم.. افتتاح مهرجان الأسر بكلية الزراعة جامعة عين شمس
- جامعة عين شمس تكرم 302 موظف مثالي
- مختار يوسف: إقامة المنتدى العلمى الأول للدراسات العليا لكليات ومعاهد جامعة الإسكندرية
- 20 أغسطس.. جامعة عين شمس تستضيف الدورة الكشفية الثلاثين للجامعات المصرية
- غدا.. انطلاق فاعليات الدورة الكشفية القمية الثلاثين للجامعات المصرية بجامعة عين شمس
- جامعة عين شمس تحصل على شهادة الجودة "أيزو"
- صعود ٨ جامعات مصرية للدور النهائي بكأس المعرفة