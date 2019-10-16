جماهير الزمالك تحمل "الأحمر" علي الأعناق بمطار القاهرة

قام أحمد الأحمر لاعب نادي الزمالك لكرة اليد بالفوز بالإحتفال ببطولة دوري أبطال أفريقيا لليد برفقة جماهير الفارس الأبيض عقب وصول بعثة الفريق من الرأس الأخضر إلى مطار القاهرة بعد انتهاء فعاليات البطولة.





وإجتمعت جماهير الزمالك مع اللاعب بعد قدومه خاصة أنه واحد من قادة الفريق، وأكثر لاعب حصولا على البطولات القارية في العالم مع نادي الزمالك برصيد 19 بطولة قارية.





وانتظرت جماهير نادي الزمالك البعثة عند مطار القاهرة من أجل استقبالهم والاحتفاء بهم بعد فوزهم ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة اليد للمرة الثانية عشر في تاريخ نادي الزمالك، والثالثة على التوالي، ليصبح الفارس الأبيض أكثر فريق متوجا بالبطولة داخل القارة السمراء.





وحملت جماهير نادي الزمالك اللاعب على الأكتاف محتفين به، مرددين اسمه بالعديد من الهتافات، وسط ترحاب كبير من اللاعب الذي تفاعل معهم، وهتف هو الآخر مع الجماهير.





وتمكن نادي الزمالك من الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة اليد عقب التغلب على نادي سبورتنج بنتيجة 32-31 في المباراة النهائية.



