فايلر يحدد موقفه من التعاقد مع كهربا

فجرت تقارير صحفية مفاجأة مدوية بخصوص تحفظ السويسري رينيه فايلر مدرب الأهلي على التعاقد مع محمود عبد المنعم كهربا لاعب الزمالك السابقو ديسبورتيفو أفيس البرتغالي الحالي رغم الضجة المثارة حول الصفقة.





وكانت تقارير صحفية أكدت حصول النادي الأهلي على توقيع "كهربا" ومنح اللاعب مقدم تعاقده، واقتراب لاعب الزمالك السابق من ارتداء قميص الأهلي خلال سوق الانتقالات الشتوية القادم، لكن يبدو أن "فايلر" لم يحسم قراره النهائي بشأن الصفقة، وذلك بسبب سلوك اللاعب وإثارته للمشاكل أحيانا.





وكان "فايلر" قد أجري اتصالا هاتفيًا مع مواطنه كريستيان جروس مدرب الزمالك السابق، لسؤاله عن "كهربا"، وأشاد الأخير بمستوي اللاعب وإمكانياته الفنية والبدنية، لكنه حذره من سلوك اللاعب واثارته للمشاكل وخروجه عن النص أحيانا كثيرا، مما جعل مدرب الأهلي متردد في حسم أمر التعاقد معه.





ويحاول مسؤولي النادي الأهلي اقناع "فايلر" بالموافقة علي التعاقد مع "كهربا" خلال فترة الانتقالات القادمة.





وكان "كهربا" قد رحل عن نادي الزمالك بشكل مفاجئ في 25 يوليو الماضي، وانتقل لصفوف نادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، ولكنه لا يرغب في الاستمرار مع الفريق البرتغالي ويريد العودة لمصر مجددًا.