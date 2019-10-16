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أحمد أبو الغيط: الملف الليبي أصبح "مأساوي" (فيديو)

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 07:31 ص
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أحمد أبو الغيط: الملف الليبي أصبح مأساوي (فيديو)
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نعيم يوسف
 
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قال الدكتور أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الجامعة العربية لم تعطي الضوء الأخر للدول الأوروبية للتدخل في ليبيا، ولكنها أعطت الضوء الأخضر لمجلس الأمن.

وأضاف "أبو الغيط"، في لقاء مع برنامج "رأي عام"، المذاع على قناة "TeN" الفضائية، أن حلف الناتو تدخل في ليبيا بالتنسيق مع مجلس الأمن.

وتابع أمين عام الجامعة العربية، أن هذا الأمر يعتبر خطأ جسيما نتحمل عواقبه تاريخيا كعرب ومسئولين في هذه الفترة، مشيرا إلى أنه في نهاية شهر فبراير عام 2011، طلبت بعض الدول العربية إحالة الملف السوري لمجلس الأمن، بإيعاز من بعض الدول الغربية.

ولفت إلى أنه في هذا الوقت كان وزيرا للخارجية المصرية، وتصدى لهذا الأمر بصفته وزيرا مصريا واستطاع أن يهدئ الأمور، وعندما خرج في شهر مارس من منصبه كوزير للخارجية المصرية تم تنفيذ إحالة سوريا لمجلس الأمن بعدها بأسابيع.

وشدد على أنه عند الإحالة إلى مجلس الأمن يجب أن يكون الشخص المحيل لديه قدرة على السيطرة على الموقف، وإذا فقدها تحولت الأمور إلى أوضاع أخرى مثل البوسنة وصربيا، وغيرها.

وأشار إلى أنه قد يبدو الأمر إنسانيا في البداية إلا أن عواقب الأمور لا تكون جيدة، لافتا إلى أن الوضع في ليبيا الآن تحول إلى مأساة، والملف ملف مأساوي، معربا عن سعادته بأن أهل ليبيا حتى الآن يرغبون في بناء دول وطنية.
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