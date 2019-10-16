البدري يطالب الجنايني إقامة ودية جديدة للفراعنة

يسعي حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى، لاقناع اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، بإقامة مباراة ودية جديدة للمنتخب الوطنى فى شهر نوفمبر المقبل.





ويرغب البدري في إقامة المواجهة، قبل مواجهة كينيا، يوم 11 من نفس الشهر فى افتتاح مشوار الفراعنة فى التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2021 بالكاميرون.









ويجتمع الجهاز الفنى للفراعنة خلال الساعات المقبلة، مع اللجنة الخماسية لمناقشة خطة الفراعنة خلال الفترة المقبلة التى ستشهد توقف الدورى يوم 28 أكتوبر الجارى، بسبب انطلاق معسكر المنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب استعدادًا لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.





كما يتطرق الإجتماع القثرر عقده اليوم، إلي مناقشة إمكانية تقديم موعد انطلاق معسكر المنتخب ليقام يوم 2 نوفمبر بدلاً من 11 من نفس الشهر وهو موعد بدء الأجندة الدولية للمنتخب الأول، وهو ما يحسمه البدرى مع اتحاد الكرة خلال الاجتماع المقبل.



