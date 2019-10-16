بعد جهود إخماد حرائق لبنان.. راغب علامة: الكلام يعجز عن شكر أبطال الجيش والمتطوعين





علق الفنان راغب علامة، عبر حسابه الشخصي بموقع " تويتر" على الحرائق التي اشتعلت في لبنان مؤخرًا قائلًا: "الكلام يعجز عن شكر الشباب والشابات المتطوعين ، وشباب الدفاع المدني ورجال الجيش اللبناني الأبطال على ما قدموه اليوم، لإخماد الحرائق والدفاع عن المواطن وعن الأرض ، حماكم الله جميعآ .





وعلق في وقت سابق، على فيديو عن الحرائق التي شهدتها لبنان قائلآ: "الحرائق مفتعلة ، ومن المستحيل أن تشوب حرائق بهذه الشراسة وسط الليل ، فلا وجود لشمس حارقة تشعلها".





مداخلته مع "يحدث في مصر"

وأضاف علامة، خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامي شريف عامر ، مقدم برنامج يحدث في مصر على قناة MBC" "من يوم اللي اتولدت فيه ، مشفتش أيام في لبنان إلا مصائب ومشاكل وحروب ونكبات ، تاريخ صعب ، تاريخ سياسي صعب ، السياسيين ترجموه إلى صعوبة في المعيشة والحياة الآمنة .





أرجع الفنان راغب علامة السبب إلى أن سياسة الطائفية دمرت البلد ومستقبله، الدولة لا تفعل أي شيء إلا ضرائب باهظة مقابل لاشيء .





تابع الفنان راغب علامة قائلآ: "من المخجل أن بلد وظفت عشرات الألوف من الموظفين لأسباب ودواعي انتخابية لم تثبت أبطال الدفاع المدني الذين كانوا يطالبون بحقوقهم بالتثبيت كموظفين، لكنها ثبتت طائفيين ملهمش عازة في البلد".





وأشار الفنان راغب علامة إلى أن السياسات الخاطئة أوصلت لبنان على إستعارة طائرة من قبرص حتى نطفى النيران ، قائلآ : واحنا عندنا طيارات ما استخدمناها علشان مش عاملين ليها صيانة ، وأردف: نظام طائفي مدمر للإنسان ومدمر للشباب يمنع الإصلاح ، هناك مؤامرة على البيئة اللبنانية ، الطبيعة التي وهبها لنا الله ، المجرمون لازم ييجي ليهم يوم ، ربنا يحرق قلبهم.





100 حريق

فسر الفنان راغب علامة إتهامه قائلآ : أكثر من 100 حريق ، وهناك ناس بتمشي بعربياتها ترمي أشياء فيها فسفور علشان تولع بعدها بساعة أو ساعتين .





وخاطب الفنان راغب علامة الإعلامي شريف عامر ، خلال هذه المداخلة: نحن نتعلم من مصر ، ربنا يحفظ مصر ويحفظ لبنان والإنسانية ، أنتم محظوظين في مصر بالقيادة التي مشيت بالبلد وألغت كل حاجة اسمها نوايا سيئة وإرهاب يطال المصريين .





واختتم الفنان راغب علامه مداخلته قائلآ : الجيش اللبناني أبضاً يسير على خطى الجيش المصري بطل قضى على الإرهاب.. ربنا يحميكم ويحمينا ونشوف أيام حلوة .



