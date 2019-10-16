الأهلي يحاول إقناع فايلر بضم كهربا

تأخر إنهاء النادي الأهلي لصفقة ضم محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب نادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي خلال الفترة الحالية بسبب بعض التحفظات من السويسري رينيه فايلر المدير الفني للمارد الأحمر.





سبب تحفظ فايلر على ضم كهربا للأهلي

وتحفظ فايلر على ضم كهربا إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة بسبب معرفته ببعض الأزمات التي قام بها اللاعب في نادي الزمالك من خلال مواطنه كريستيان جروس مدرب القلعة البيضاء السابق.





إدارة الأهلي تحاول إقناع فايلر بضم كهربا

وتحاول إدارة النادي الأهلي إقناع فايلر بضم كهربا في بناير ثم من الممكن أن يتم إعارته إلى أي نادي أخر في حالة لم يقتنع به المدرب السويسري.





وكانت إدارة النادي الأهلي قد وصلت إلى مراحل متقدمة في المفاوضات مع كهربا لضمه في الشتاء ولكن يتبقى فقط موافقة فايلر.





ترتيب النادي الأهلي في الدوري المصري

ويتواجد النادي الأهلي في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 9 نقاط من أصل 3 مباريات خاضها حتى الآن في الدوري.