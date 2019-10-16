ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة يخطط للتخلص من نجمه البرازيلي فليب كوتينيو ولا يرغب في إعادته بعد انتهاء إعارته إلى بايرن ميونخ الألماني في الصيف المقبل.





وأفادت صحيفة آس الإسبانية بأن على الرغم من بداية كوتينيو الجيدة مع بايرن ميونخ إلا أن برشلونة يسعى إلى عدم إعادة النجم البرازيلي إلى صفوفه.





وأكدت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة يخطط ألا يرتدي كوتينيو قميص الفريق مرة أخرى على الرغم من أنه لاعب جيد ويمتلك علاقة ممتازة مع كلا من ليونيل ميسي ولويس سواريز وإذا لم يُفعل النادي البافاري بند أحقية الشراء في عقده فإن برشلونة سيبيعه إلى أندية الدوري الإنجليزي.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن ميسي سبق وأن حاول تهدئة جمهور برشلونة تجاه كوتينيو أثناء مواجهة ليفربول في الموسم الماضي حين طالبهم بوقف صافرات الاستهجان ضده كما أن النجم البرازيلي قطع تذكرة ذهاب بلا عودة عندما رحل إلى بايرن ميونخ.





ونوهت الصحيفة الإسبانية أن فليب كوتينيو انضم لبرشلونة قادمًا من ليفربول الإنجليزي في يناير عام 2018 حيث خاض مع الفريق الكتالوني 76 مباراة وسجل 21 هدفاً وصنع 11 للفريق.





وكان برشلونة على فيليب كوتينيو مؤخرًا الرحيل إلى مانشستر سيتي في الصيف الماضي لكن بيب جوارديولا رفض الفرصة للتعاقد مع اللاعب البرازيلي.





وانتقل كوتينيو منذ ذلك الحين على سبيل الإعارة إلى بايرن ميونخ حيث يتطلع استعاد مستواه الذي قدمه أثناء تواجده في ليفربول.

وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن جوارديولا لم يكن مهتمًا بالتعاقد مع صانع الألعاب عندما عرضت عليه فرصة القيام بذلك خلال نافذة الانتقالات.





ولم يكن مانشيستر سيتي هو النادي الوحيد الذي سيُعرض على كوتينهو هذا الصيف، حيث يحاول برشلونة يائسة إلغاء تحميله إلى العديد من الفرق.





ودفع بايرن ميونخ 8.5 مليون يورو لشراء كوتينيو على سبيل الاعارة لمدة عام ولديه خيار شرائه مقابل 120 مليون يورو في نهاية الموسم.



