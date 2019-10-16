مافيش قمة.. الأهلي صامت.. والزمالك هايص.. واتحاد الكرة لايص

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم مساء أمس الثلاثاء، بشكل مفاجئ، تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، إلى أجل غير مسمى، بسبب وجود تعليمات أمنية بذلك.





الإتحاد يعلن التأجيل في بيان رسمي





ونشر الاتحاد المصري في بيانه: "قرر الاتحاد المصري لكره القدم تأجيل مباراة الأهلي و الزمالك و التي كان مقررا اقامتها يوم السبت المقبل ضمن الجولة الرابعه لمسابقه الدوري الممتاز علي ضوء تلقي الاتحاد تعليمات أمنية في هذا الشأن، وسوف يحدد موعد جديد للمباراة في وقت لاحق".





الزمالك هايص "تصريحات"





عقب المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على قرار تأجيل مواجهة فريقه أمام الأهلي في قمة الجولة الرابعة من عمر الدوري المصري الممتاز.





وقد كان من المقرر أن يلتقي الأهلي مع الزمالك يوم السبت المقبل لكن اتحاد الكرة أعلن تأجيلها بسبب تعليمات أمنية.





وصرح مرتضى منصور عبر مداخلة هاتفية على قناة "الحدث اليوم" تابعها "الفجر الرياضي": " هناك بعض الأمور أرفضها، ولكني أوافق عليها مضطرًا لأن الدولة ترى ما لا أراه".





وتابع رئيس القلعة البيضاء: "عندما يطلب الأمن التأجيل، فتعظيم سلام".





وأنهي رئيس مجلس إدارة الزمالك: "ماذا سنفعل حاليًا بالتذاكر التي حجزتها في القطار من أجل السفر إلى الإسكندرية وهذا دليل على أننا لم نرد التأجيل، ولكن سنسافر بالعند في الجميع".





الأهلي غائب..





ولم يصدر النادي الأهلي أي بيان، بخصوص تأجيل القمة، في حالة من الصمت المستمر له ولكافة أعضاء مجلس الإدارة، برئاسة الكابتن محمود الخطيب.





وكان الأهلي قد أعلن في وقت سابق رفضه تأجيل القمة، عقب مطالبات رئيس مجلس إداراة الزمالك، بتأجيل المواجهة بسبب مواجهة جينيراسيون فوت، المقرر لها الـ24 من الشهر الجارين في مواجهة معاده من إياب الدور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.





غضب جماهيري.. القمة في ميعادها





وتصدر هاشتاج "إلغوا الدوري" موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، بعد إعلان اتحاد الكرة تأجيل مباراة القمة.





وأبدى عدد من رواد مواقع التواصل الاجتمعي غضبهم من قرار اتحاد الكرة بتأجيل المباراة بين الأهلي والزمالك، ليتصدر هاشتاج "إلغوا الدوري" موقع تويتر.





وجاء هاشتاج "ديربي القاهرة في ميعادة"، في المرتبة الثانية بـ"تريندات" موقع تويتر، في إشارة إلى المطالبات بلعب المباراة يوم السبت كما كان مقررًا لها.





تأجيل مواجهات.. والأندية تتمرد





وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة حسام الزناتي، تقديم موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب، بالجولة الخامسة من الدوري الممتاز، كما تم تأجيل مباراة ذئاب الجبل بالجولة الرابعة أمام أسوان.





وقال اتحاد الكرة خلال بيانه: "تقديرا للتعليمات الأمنية وحفاظا على مواعيد مسابقة الدوري الممتاز أمام ضيق الوقت المتاح أمام الجميع وتفاديا لأية تأجيلات أخرى قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عدم إقامة مباراة المقاولون مع أسوان في موعدها المحدد له يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز على أن يحدد موعدها الجديد خلال 48 ساعة".





وتابع: "تقديم مباراة الزمالك مع المقاولون ضمن الجولة الخامسة للمسابقة لتقام في الثامنة مساء السبت المقبل 19 أكتوبر الحالي بستاد السلام".





فيما خرج نادر شوقي مدير الشركة المسئولة عن إدارة نادي الجونة، ليـ طالب بشكل رسمي تأجيل مباراة نادي إف سي مصر في بطولة الدوري.





وقال: "ننتظر رد اتحاد الكرة على طلبنا بعد تأجيل مباراة القمة بشكل رسمي".





كما طلب فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، تأجيل مباراة سموحة وبيراميدز على خلفية تأجيل مباراة القمة.





إتحاد الكرة لايص..





لتجد اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني، المكلفة بإدارة شؤون إتحاد الكرة، في موقف لاتحسد عليه، خاصة وأن اللجنة قد أعلنت في وقت سابق إلتزام الجميع بإقامة كافة الأحداث الرياضية في موعدها المعلن مسبقاً.



