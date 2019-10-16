نجم ليفربول يدخل موسوعة جينيس برقم مميز

تمكن الدولي الانجليزي ترينت ألكسندر أرنولد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي من تحقيق رقم مميز للغاية تمثل في دخوله إلى موسوعة جينيس الخاصة بالأشخاص الذين ينجحون في تحقيق أرقام قياسية كان ذلك للعام المقبل 2020 المنتظر أن تضم بين طياتها الأشخاص أصحاب الإبتكارات والأرقام الملفتة للإنتباه والتي لا يمكن تحقيقها .

ونجح أرنولد في صناعة إثني عشر هدفاً خلال موسم 2018 – 2019 ليصبح بذلك أكثر مدافع في تاريخ بطولة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم يصنع أهدافأً خلال موسم واحد فقط من البريميرليج وفي جميع المسابقات نجح الشاب اليافع صاحب الإحدى وعشرين عاماً في صناعة ستة عشر هدفاً .

ونجح أرنولد برقمه في تخطي رقم ثنائي إيفرتون ليتون بينيز والذي حققه موسم 2010 – 2011 ومن قبله زميله في الفريق الأزرق أندي هينجكليف موسم 1994-1995 بعد أن صنع كلاً منهما إحدى عشر هدفاً في بطولة الدوري الانجليزي الممتاز ليأتي ترينت ويخرجهما من الموسوعة ويسجل إسمه في جينيس .

وفي تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب بعد فوزه بالجائزة أكد أنه شرف لأي لاعب أن يتم كتابة إسمه في موسوعة جينيس للأرقام القياسية ومساعدة الفريق بصناعة أكبر عدد من الأهداف أمر رائع للغاية خاصة وأن كرة القدم لعبة جماعية تتطلب مساعدة الجميع للوصول إلى الهدف المنتظر وبدون زملائي في الفريق لن أتمكن من تحقيق هذا الرقم .