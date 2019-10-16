مرتضي لرئيس المسابقات: "انت فاكر إن كده هسيبك.. لا يا بابا"

علق مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على قرار لجنة المسابقات بتقديم مباراة المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز، ليلاقي الفارس الأبيض نظيره ذئاب الجبل بدلا من لقاء الأهلي.





وهاجم رئيس الزمالك رئيس لجنة المسابقات حسام الزناتي بسبب قرار تقديم مباراة المقاولون العرب، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الزمالك اليوم" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم" مع الإعلامي خالد الغندور قائلا: "أنا مش فاهم مين حسام ده عشان يمسك لجنة المسابقات، هو عشان كان ماسك مع محمد فضل يمسك منصب هو كل واحد يجيب قريبه".





وواصل مرتضى: "انت مصمم تكسر لاعبتي قبل مباراة أفريقيا ليه، انت مين أصلا علشان تمسك المنصب ده، انت فاكر إن كده هسيبك، لا يا بابا مفيش الكلام ده".





وكشف رئيس الزمالك أنه سيقاضي اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة خلال الفترة المقبلة لحلها، مؤكدا أنها لجنة غير شرعية، مضيفا: "انت إيه واخدها فتونة، دول مغتصبين المكان علشان يعملوا معانا كده، أنا هشيل اللجنة كلها".





وكان اتحاد الكرة المصري قد أعلن رسميًا، عن تأجيل مباراة القمة بين فريقي الأهلي والزمالك، في الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز، لأجل غير مسمى وفقًا لتعليمات أمنية.

وقال الاتحاد المصري لكرة القدم خلال بيانه الرسمي: "قرر الاتحاد المصري لكره القدم تأجيل مباراة الأهلي و الزمالك و التي كان مقررا اقامتها يوم السبت المقبل ضمن الجولة الرابعه لمسابقه الدوري الممتاز على ضوء تلقي الاتحاد تعليمات أمنية في هذا الشأن، وسوف يحدد موعد جديد للمباراة في وقت لاحق".









