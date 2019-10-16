أنباء صادمة لجماهير إنتر ميلان بشأن إصابة سانشيز

تلقى نادي إنتر ميلان الإيطالي وجماهير النادي نبأ صادم لهم اليوم الثلاثاء 15 أكتوبر بشأن إصابة التشيلي ألكسيس سانشيز مهاجم الفريق.





إصابة سانشيز مع منتخب تشيلي





وكان سانشيز قد تعرض إلى إصابة خلال مباراة تشيلي وكولومبيا الودية أمس السبت ولم يستطع إستكمال المباراة ليخرج بديلا في الدقيقة 88.





حجم إصابة سانشيز مع منتخب تشيلي

وأكد الاتحاد التشيلي في بيان رسمي اليوم أن سانشيز خضع لعدة فحوصات طبية وكشفت أنه يعاني من بخلع في وتر الشظايا في الكاحل الأيسر.





بيان من نادي إنتر ميلان بشأن إصابة سانشيز

وأصدر نادي إنتر ميلان بيان رسمي اليوم يؤكد خلاله خصوع سانشيز إلى إصابة عبارة عن رضوض في الوتر الشظوي الطويل بالكاحل الأيسر وسيسافر إلى برشلونة لإدراء المزيد من الفحوصات ومن الممكن أن يخضع لعملية جراحية.





مدة غياب سانشيز

وكشفت تقارير صحفية إيطالية أن سانشيز قد لا يعود إلى المشاركة مع نادي إنتر ميلان قبل مطلع العام القادم.

موعد مباراة إنتر ميلان القادمة.





ويستعد نادي إنتر ميلان لمواجهة نظيره نادي ساسولو يوم الأحد القادم 20 أكتوبر ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإيطالي.