هاني رمزي معلقاً على أزمة عمرو وردة بالمنتخب: كان لازم يتشد
الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 01:24 ص
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السيد علي
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كشف هاني رمزي مدرب منتخب مصر السابق، عن كواليس أزمة عمرو وردة والتي حدثت خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة.
وقد أقال اتحاد الكرة، الجهاز الفني السابق للمنتخب الوطني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري وجهازه المعاون بعد الخروج من بطولة كأس أمم إفريقيا على يد جنوب إفريقيا.
وصرح رمزي خلال إستضافته علي فضائية صدي البلد: "مشكلة عمرو وردة فُرضت علينا، وظهرت في السوشيال ميديا بشكل مفاجئ وكان ليها ردود أفعال قوية، أرى أن الأزمة تم التعامل معها بشكل خاطئ".
وواصل نجم الأهلي الأسبق: "جلسنا مع عمرو وردة وأبلغنا أن الفيديو كان منذ سنة مضت، وظهرت على السوشيال ميديا لإثارة الجدل فقط لاغير، أرى ان مادام القرار قرر استبعاد اللاعب فلا يجوز التراجع فيه".
وأوضح مدرب الفراعنة السابق: "اللاعبون تحدثوا مع الجهاز الفني، وأكدوا أنه حال استبعاد عمرو وردة، سيكون الجهاز مضطر لاسبتعاد أي لاعب آخر إذا تكلم أي شخص عن واقعة سابقة".
وتابع رمزي : "كان هناك مشاكل عديدة داخل المعسكر، اجواء لم اتعود عليها داخل المنتخب".
وأكمل قلب دفاع الفراعنة الأسبق: "تحدثت مع أبو ريدة ونقلت له قلقي، ورغبتي في الاجتماع باللاعبين، ولكن إيهاب لهيطة حذرني من غضب المدير الفني وفهمه للموقف بشكل خاطىء واعتبره تدخل مني في اختصاصاته".
وأنهي هاني رمزي مدرب الفراعنة السابق: "كان هناك أربعة لاعبين يتحلون بالروح العالية، وهم طارق حامد والشناوي ومحمود علاء واحمد حجازي، كان يجب شد باقي اللاعبين".
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