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إسماعيل يوسف يتحسر على تأجيل مباراة القمة

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 01:24 ص
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إسماعيل يوسف يتحسر على تأجيل مباراة القمة
إسماعيل يوسف
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محمد أيمن
 
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 صرح إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أنه تفاجأ من قرار تأجيل مباراة القمة والتي كان مقرراً أن تقام ضد النادي الأهلي يوم السبت المقبل على ملعب إستاد القاهرة الدولي لحساب مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم .

 

وكتب إتحاد الكرة المصري عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي " فيسبوك " أن المباراة تم تأجيلها بسبب عدم التوصل إلى إتفاق مع الجهات الأمنية حول ملعب المباراة بالإضافة إلى أن دواعي أمنية ترفض إقامة اللقاء خوفاً من الإشتباك بين جمهور الناديين الكبيرين .

 

وفي تصريحات صحفية ادلى بها يوسف لبرنامج الزمالك اليوم الذي يبث على قناة الحدث اليوم أكد أن القرار مفاجئ للغاية بالنسبة لمجلس إدارة نادي الزمالك خاصةً أن الجميع كان على أهبة الإستعداد الكامل لخوض اللقاء للثأر من فوز الاهلي بلقب السوبر الشهر الماضي .

 

وأضاف " اللاعبون الدوليون عادوا من المشاركة مع منتخبات بلادهم وظهروا بمستويات رائعة لكن قرارات الأمن يجب أن يتم إحترامها وسوف نركز خلال الفترة المقبلة على مباراة جينيراسيون سبورت في إياب دور الاثنين والثلاثين من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم .

 

وأنهى تيجانا تصريحاته حول مصطفى فتحي نجم الفريق الذي يستعيد مستواه المعهود أكثر من أي وقت مضى وننتظر عودته بفارغ الصبر لما يتوفر عليها من مستويات رائعة قادر بها على قلب موازين أي مباراة كبرى .

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