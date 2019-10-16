ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مرتضي منصور يُفجر مفاجأة عن سبب طلب تأجيل لقاء القمة

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 01:15 ص
Advertisements
مرتضي منصور يُفجر مفاجأة عن سبب طلب تأجيل لقاء القمة
مرتضي منصور
Advertisements
طباعة
علاء خليف
 
Advertisements
علق مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك على قرار اتحاد الكرة بشأن تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والتي كان مقررًا لها يوم السبت المقبل 19 أكتوبر، في الجولة الرابعة للدوري الممتاز، لدواعي أمنية.

وأكد مرتضي منصور في تصريحات تليفزيونية أنه كان لا يرغب في تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، موضحًا أنه افتعل طلبه السابق بتأجيل المباراة ليقابل بالرفض من اتحاد الكرة وبناءًا عليه لا يتم تأجيل أي لقاء طوال الموسم.

وأوضح أنه بالفعل قام بحجز تذاكر السفر للإسكندرية لحضور مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، مؤكدًا أن هذا أكبر دليل على عدم رغبته في تأجيل المباراة.

وأشار رئيس الزمالك أنه كان يتمني إقامة مباراة القمة في موعدها المحدد سابقًا، ولكنه يتقبل قرار الأمن قائلا: " تعظيم سلام للأمن"، مؤكدًا أنه أحيانا يضطر قبول قرارات مرفوضة بالنسبة له وللنادي بسبب مصلحة الدولة.

ومن المنتظر أن يعلن اتحاد الكرة المصري عن موعد جديد لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك خلال الأيام المقبلة.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 7 نقاط جمعها من انتصارين على الاتحاد السكندري، ومصر المقاصة وتعادل مع فريق إف سي مصر.
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: مرتضى منصور مرتضي رئيس الزمالك تأجيل مباراة القمة الاهلي تأجيل مباراة القمة تأجيل لقاء القمة الأهلي
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك من يحسم لقب الدوري المصري هذا الموسم ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
المغرب - أساسي
-
x
21:00
-
الجابون - أساسي
الجزائر - أساسي
-
x
22:00
-
كولومبيا - أساسي
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
ليشتنشتاين
0
x
20:45
5
إيطاليا
السويد
1
x
20:45
1
إسبانيا
تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022
كمبوديا
0
x
13:30
4
العراق
تايبيه
1
x
13:40
4
أستراليا
تايلاند
2
x
14:00
1
الإمارات
فلسطين
0
x
15:00
0
السعودية
سوريا
4
x
16:00
0
غوام
الأردن
3
x
18:00
0
النيبال
البحرين
1
x
18:30
0
إيران
قطر
2
x
18:30
1
عمان

DMCA.com Protection Status