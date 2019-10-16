مرتضي منصور يُفجر مفاجأة عن سبب طلب تأجيل لقاء القمة

علق مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك على قرار اتحاد الكرة بشأن تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والتي كان مقررًا لها يوم السبت المقبل 19 أكتوبر، في الجولة الرابعة للدوري الممتاز، لدواعي أمنية.





وأكد مرتضي منصور في تصريحات تليفزيونية أنه كان لا يرغب في تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، موضحًا أنه افتعل طلبه السابق بتأجيل المباراة ليقابل بالرفض من اتحاد الكرة وبناءًا عليه لا يتم تأجيل أي لقاء طوال الموسم.





وأوضح أنه بالفعل قام بحجز تذاكر السفر للإسكندرية لحضور مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، مؤكدًا أن هذا أكبر دليل على عدم رغبته في تأجيل المباراة.





وأشار رئيس الزمالك أنه كان يتمني إقامة مباراة القمة في موعدها المحدد سابقًا، ولكنه يتقبل قرار الأمن قائلا: " تعظيم سلام للأمن"، مؤكدًا أنه أحيانا يضطر قبول قرارات مرفوضة بالنسبة له وللنادي بسبب مصلحة الدولة.





ومن المنتظر أن يعلن اتحاد الكرة المصري عن موعد جديد لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك خلال الأيام المقبلة.



