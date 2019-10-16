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فرج عامر يطالب بتأجيل الجولة الرابعة عقب تأجيل القمة

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 01:02 ص
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فرج عامر يطالب بتأجيل الجولة الرابعة عقب تأجيل القمة
فرج عامر
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السيد علي
 
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عقب المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة، على قرار تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، بالجولة الرابعة من الدوري الممتاز، والتي كان من المقرر إقامتها يوم السبت المقبل.

ونشر فرج عامر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "المفروض أن تعلن اللجنة الخماسية التي تدير مسابقة الدوري العام لكرة القدم تأجيل الإسبوع الرابع بالكامل".

وتابع رئيس سموحة: "لإتاحة الفرصة لجميع الفرق وإقرار مبدء عدالة المنافسة". 

وكان اتحاد الكرة المصري قد أعلن رسميًا، عن تأجيل مباراة القمة بين فريقي الأهلي والزمالك، في الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز، لأجل غير مسمى وفقًا لتعليمات أمنية.

وقال الاتحاد المصري في بيانه: "قرر الاتحاد المصري لكره القدم تأجيل مباراة الأهلي و الزمالك و التي كان مقررا اقامتها يوم السبت المقبل ضمن الجولة الرابعه لمسابقه الدوري الممتاز علي ضوء تلقي الاتحاد تعليمات أمنية في هذا الشأن، وسوف يحدد موعد جديد للمباراة في وقت لاحق".

وفي سياق متصل أبدي عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي غضبهم من قرار اتحاد الكرة بتأجيل المباراة بين الأهلي والزمالك، ليتصدر هاشتاج "إلغوا الدوري" موقع تويتر.
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