محسن عادل: هذا الأسبوع سيكون تاريخيا على مستوى العالم (فيديو)
الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 02:01 ص
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أمنية فوزي
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قال محسن عادل، الخبير الاقتصادي، ورئيس هيئة الاستثمار السابق، إن هذا الأسبوع سيكون واحدًا من الأسابيع التي ستكون تاريخية على مستوى العالم كله خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن هذا الأسبوع سيتحدد فيه شكل الاقتصاد خلال العشر سنوات المقبلة.
وأشار "عادل"، خلال حواره مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامجه "مساء DMC"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الثلاثاء، إلى أن الأسبوع سيشهد حالة التغيير، موضحًا أن الأسبوع بدأ بمحاولة أمريكية لوضع اتفاق تجاري جزأي لإنهاء الحرب التجارية الموجودة، ولكن الصين شككت في هذا الاتفاق، وجعلت هناك حالة من المخاوف، مما سيزيد من الحرب.
وأضاف رئيس هيئة الاستثمار السابق، أن منظمة التجارة العالمية سمحت لأول مرة في تاريخها، للولايات المتحدة الأمريكية بفرض عقوبات اقتصادية على دول الاتحاد الأوروبي، لافتًا إلى أنه سيكون هناك حرب جديدة تشنها أمريكا على الاتحاد الأوروبي، وأنه سيكون هناك حربًا ضد الاتحاد الأوروبي وضد الصين.
وقال الخبير الاقتصادي محسن عادل، في تصريحات سابقة، إن معدلات النمو الأن هى الأعلى على مستوى تاريخ مصر، ونسبة البطالة الآن هى الأقل على مدار العشرين عام الماضية، منوهًا بأن صندوق النقد الدولي عندما يتكلم عن تجربة نجاح لا يتكلم إلا عن مصر، فضلا على أن التقارير الدولية تؤكد أن مصر واحدة من 3 اقتصاديات قادرة على الخروج من الأزمة الاقتصادية العالمية.
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