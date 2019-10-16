محسن عادل: هذا الأسبوع سيكون تاريخيا على مستوى العالم (فيديو)

قال محسن عادل، الخبير الاقتصادي، ورئيس هيئة الاستثمار السابق، إن هذا الأسبوع سيكون واحدًا من الأسابيع التي ستكون تاريخية على مستوى العالم كله خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن هذا الأسبوع سيتحدد فيه شكل الاقتصاد خلال العشر سنوات المقبلة.





وأشار "عادل"، خلال حواره مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامجه "مساء DMC"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الثلاثاء، إلى أن الأسبوع سيشهد حالة التغيير، موضحًا أن الأسبوع بدأ بمحاولة أمريكية لوضع اتفاق تجاري جزأي لإنهاء الحرب التجارية الموجودة، ولكن الصين شككت في هذا الاتفاق، وجعلت هناك حالة من المخاوف، مما سيزيد من الحرب.





وأضاف رئيس هيئة الاستثمار السابق، أن منظمة التجارة العالمية سمحت لأول مرة في تاريخها، للولايات المتحدة الأمريكية بفرض عقوبات اقتصادية على دول الاتحاد الأوروبي، لافتًا إلى أنه سيكون هناك حرب جديدة تشنها أمريكا على الاتحاد الأوروبي، وأنه سيكون هناك حربًا ضد الاتحاد الأوروبي وضد الصين.



