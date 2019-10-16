راغب علامة يفجر مفاجأة ويكشف سبب حرائق لبنان

قال الفنان راغب علامة، إنه منذ ولادته يرى في لبنان كوارث ومصائب وأزمات وحروب ونكبات، لافتَا إلى أن بيروت لديها تاريخ سياسي صعب، ورغم ذلك لبنان من أفضل البلاد.





وتابع "علامة"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "mbcمصر"، مساء الثلاثاء، أن المواطن اللبناني يحاول أن يعيش، رغم سياسية الطائفية التي دمرت مستقبل الدولة، معقبًا: "بنعيش يوم بيوم، لكن بمجهود شخصي، مفيش كهرباء لكن كل بيت عند كهربته، مفيش مياه لكن كل بيت عنده مياه، مفيش أمان وكل بيت عند حراسته، الدولة اللبنانية لا تفعل شيء إلا الحصول على ضرائب باهظة مقابل لا شيء".





ولفت إلى أن الحرائق التي حدثت في لبنان اليوم شيء مخزل، خاصة أن الدولة اللبنانية قامت بتوظيف عشرات الآلاف لدواعي انتخابية، ولم تثبت أبطال الدفاع المدني حتى الآن، رغم أحقيتهم في هذا التعين.





وأشار إلى أن الدولة اللبنانية استعارت طائرات من الدولة المجاورة لإطفاء حرائق الغابات اليوم، رغم وجود طائرات في لبنان، لكنها لم تحلق، بسبب عدم الصيانة.





وأضاف أن الحرائق التي حدثت في لبنان اليوم مفتعلة، لأنها حدثت ليلًا ودرجة الحرارة طبيعية، وهذه الحرائق إذا حدثت، فمن المفترض أن تحدث نهارًا، معقبًا: "حصل أكثر من 100 حريقة اليوم، واضح إن الحرائق متعمدة، بيتقال إن في ناس بترمي مادة فسفورية تولع بعد ساعتين، هناك مؤامرة على البيئة اللبنانية".



