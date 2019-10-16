ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

أول تعليق من طارق حامد عقب أزمته مع الزمالك

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 12:46 ص
Advertisements
أول تعليق من طارق حامد عقب أزمته مع الزمالك
طارق حامد
Advertisements
طباعة
السيد علي
 
Advertisements
أعلن طارق حامد لاعب وسط الزمالك، حقيقة خلافه مع إدارة القلعة البيضاء في الأونة الأخيرة، خاصة بعد نشر رسالة غامضة علي حسابه بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وأثار حامد جدلاً يوم السبت الماضي، بنشر رسالة غامضة على حسابه الخاص عبر "إنستجرام" عندما قال: "طفح الكيل ولن أصمت مرة أخرى".

وصرح حامد في مداخلة علي قناة "الحدث اليوم" تابعها "الفجر الرياضي": "أمير مرتضى المشرف علي فريق الكرة مسئول ويرى عمله على أكمل وجه".

وأوضح حامد : "كل المشاكل التي ظهرت غير صحيحة، ولم أطلب مستحقاتي، ولو أريد شىء سأتوجه لمرتضى منصور رئيس النادي مباشرة".

وأنهي نجم وسط الزمالك: "مقبلين على مباريات هامة، والموضوع بسيط ولا يوجد مشكلة، ويكفيني ما قاله مرتضى أمس".

الجدير بالذكر أن اتحاد الكرة أعلن عن تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك إلي موعد يحدد فيما بعد، والتى كان مقرر لها يوم السبت المقبل.

Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: طارق حامد في الأهلي طارق حامد تأجيل مباراة القمة الاهلي تأجيل مباراة القمة الأهلي
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك من يحسم لقب الدوري المصري هذا الموسم ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
المغرب - أساسي
-
x
21:00
-
الجابون - أساسي
الجزائر - أساسي
-
x
22:00
-
كولومبيا - أساسي
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
ليشتنشتاين
0
x
20:45
5
إيطاليا
السويد
1
x
20:45
1
إسبانيا
تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022
كمبوديا
0
x
13:30
4
العراق
تايبيه
1
x
13:40
4
أستراليا
تايلاند
2
x
14:00
1
الإمارات
فلسطين
0
x
15:00
0
السعودية
سوريا
4
x
16:00
0
غوام
الأردن
3
x
18:00
0
النيبال
البحرين
1
x
18:30
0
إيران
قطر
2
x
18:30
1
عمان

DMCA.com Protection Status