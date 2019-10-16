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بركات: صلاح أول المنضمين لمعسكر المنتخب المقبل وهذا سبب مواجهتنا مع بتسوانا

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 12:51 ص
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بركات: صلاح أول المنضمين لمعسكر المنتخب المقبل وهذا سبب مواجهتنا مع بتسوانا
محمد صلاح
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ريهام عبد المحسن
 
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أكد محمد بركات مدير المنتخب الوطني بأن محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي سيكون أول المتواجدين في معسكر المنتخب المقبل.

وقال بركات في تصريحات هاتفية لفضائية ام بي سي مصر : " المعسكر الأول لنا سار بشكل جيد ولم تحدث به أي مشاكل وهدفي مساعدة الجهاز الفني للمنتخب وتوفير كل سبل الراحة له وللاعبي المنتخب".

وأضاف :"اعتدت على الانتقادات لدرجة أنه طوال مشواري الكروي الذي يبلغ 27 عاماً اتهموني بتعاطي المنشطات".

وتابع :"من ينضم للمنتخب يجب أن يقدم كل شئ له داخل الملعب واللعب بروح قتالية".

وأردف قائلا :"هناك لغط حدث بشأن تويتة نشرها طارق حامد على موقع التواصل الإجتماعي تويتر واللاعب نفى أن يكون كلامه يقصد به الزمالك".

واستطرد قائلا :"اخترنا اللعب مع بتسوانا لأنها مدرسة قريبة من كينيا التي سنواجهها الشهر المقبل في تصفيات كأس الأمم الأفريقية وكأس العالم ومن الممكن أن نواجه البرازيل وكولومبيا وأوروجواي في الفترة المقبلة".

واصل :"لا توجد مشكلة بيننا وبين محمد صلاح ونتواصل معه وسيكون أول المنضمين لمعسكر المنتخب في نوفمبر المقبل".

واختتم بركات تصريحاته قائلاً :"من ينضبط في الفترة المقبلة سيكون له مكان في المنتخب والعدالة هي معيار البدري في اختيار اللاعبين".
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