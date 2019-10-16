أمطار ومبارك وأبو الغيط.. أبرز أخبار التوك شو في ليل الثلاثاء

رقية جمال - هدى عبد الرازق - أمنية فوزي - كساب أحمد - داليا الحسين- نعيم يوسف





تناولت برامج "التوك شو" مساء الثلاثاء، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.





"الأرصاد" تُحذر: أمطار غزيرة تصل لحد السيول على هذه المناطق

وتوقع "شاهين"، أن تزداد غزارة الأمطار في هذه الأماكن والتي قد تصل لحد السيول، مشددًا على أن هذا السيول سيكون متوسط الشدة، ولن ينتج عنه أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات، منوهًا إلى أنه خلال الأيام القادمة ستقل حدة سقوط الأمطار، وسيتعود معدلات درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري لمعدلاتها الطبيعية خلال هذا الوقت من العام، بعد أن شهدت ارتفاع لفترة طويلة منذ بداية فصل الخريف، متوقعًا أن تنخفض درجة الحرارة على القاهرة لـ 29 درجة نهاية الأسبوع.





كريم العمدة: الاقتصاد التركي لا يتحمل الإنفاق على العملية العسكرية في سوريا

وتابع أستاذ الاقتصاد السياسي، أن التهديد التي يقوم بها الرئيس "ترامب" ضد تركيا هي تهديدات عنيفة جدًا، ولم يستخدمها مع دولة أخرى بهذه الحدة، مشيرًا إلى أن الاقتصاد التركي لا يمكنه تحمل الانفاق على العملية العسكرية التي يقوم بها أردوغان في شمال شرق سوريا، مشددًا على أن الاقتصاد التركي ليس بعيدًا عن الانهيار نتيجة العقوبات التي تفرض عليه بسبب عدوانه على سوريا.





متحدث الرئاسة: لقاء "السيسي" بالمستثمرين المصريين "ممتازًا ومثمرًا للغاية" (فيديو)

وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء كان ممتازًا ومثمرًا للغاية، حيث قدم المستثمرين بعض الأفكار والتساؤلات، كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر بحاجة إلى سواعد أبنائها المصريين سواء في الداخل أو الخارج للمشاركة في عملية التنمية، لافتًا إلى أن هؤلاء المستثمرين مشتركين في المؤتمر الخامس لـ"مصر تستطيع" بالعاصمة الإدارية الجديدة.





"مبارك" يوجه رسالة للشباب.. ويكشف ما حدث فى 5 يونيو 67 (فيديو)

واستكمل مبارك: "يوم 5 يونيو قولت نطلع نطير لأن الطيارين كان بقالهم 15 يوم أو 20 يوم مش بيطيروا، وطلعنا واخترقنا السحب بثلاثة طائرات، وتفاجئنا إن الكنترول بيقول إن المطار بيتضرب وفيه حفرة"، لافتًا إلى أنه اتصل بالجيوش وسألهم في أي مكان يهبط، مستطردًا: "كنت ماشي بسرعة ألف ونزلت في الأقصر، يادوبك نزلت وإذا طائرات إسرائيلية ضربت 3 طائرات وولعوا، إحنا أصيبنا بصدمة لأن الطائرات اتضربت وسلاحنا راح".





أبو الغيط: القوات المسلحة أنقذت المجتمع المصري من مأساة "الربيع العربي" (فيديو)

وأكد أن الدول تفترق عن بعضها البعض، فدولة مثل مصر قادرة وفاعلة، ولديها قوات مسلحة ذات تأثير، وأنقذت المجتمع المصري من مأساة الربيع العربي.





محمد رسلان: شيء واحد سيلجم تحرك "أردوغان" في شمال سوريا

وأضاف أن الشيء الوحيد الذي سيلجم تحرك أردوغان في شمال سوريا هو الموقف العربي الموحد ضد هذه الاعتداء، لافتًا إلى أن أوروبا إذا كانت جدية في وقف الاعتداء التركي على شمال سوريا، فلتقم بقطع علاقتها الاقتصادية مع أنقرة التي تقدر بـعشرات المليارات الدولارات.





مكرم أحمد: مهما حاول الإخوان لن يستطيعوا خدش أيقونة الجيش (فيديو)

قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه مهما حاولت جماعة الإخوان المسلمين تشويه، أو خدش أيقونة الجيش المصري، لن تستطيع أن تنجح في ذلك، حيث أن كل الشعب المصري يتعلق بالقوات المسلحة المصرية.





تغيرات مناخية طارئة تضرب مصر.. وخبير: "مشكلة كبيرة جدا" (فيديو)

وتابع أستاذ التغيرات المناخية، أن مناخ مصر الموصوف في كتب الجغرافيا بأنه حار جاف صيفًا دافئ ممطرًا شتاء، تغير تمامًا، ومن المفترض تغير هذا الوصف، مشيرًا إلى أن معظم السنة في مصر أصبحت صيف، معقبًا: "الصيف خد جزء كبير من الخريف، وأحيانًا يأخذ جزء من فصل الشتاء، وهذا يمثل مشكلة كبيرة جدًا".





موسى عن موقف جامعة الدول من العدوان التركي: "شكلنا بقى وحش"

علق الإعلامي أحمد موسى، على عدم اتخاذ الجامعة العربية أى قرارات على تركيا بعد شنها عدوان غاشم على شمال سوريا قائلًا: "شكلنا بقى وحش.. والعالم كله بياخد قرارات".





"الزراعة" تكشف حقيقة استيراد الحكومة تقاوي مسرطنة