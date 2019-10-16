أبو الغيط عن سد النهضة: الوضع حساس جدا ولا يجب أن يعتدي طرف على أخر

عقب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، على وضع ملف سد النهضة، قائلا: "الوضع حساس جدا"، موضحًا أن زير الخارجية تحدث أمام اجتماع وزراء الخارجية العرب السبت الماضي وأخبرهم أنه تم توقيع اتفاق إطاري للتفاهم مع أثيوبيا، ولكن أثيوبيا لم تلتزم بهذا الإتفاق.





وأشار "أبو الغيط"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، إلى أن المجتمع الدولي يجب أن يأخذ هذا الملف بالجدية اللازمة، مضيفًا أن المياه هى الحياة، ولا يجب أن يعتدي طرف على الآخر، والجميع له حقوقه وفقا للاتفاقيات الدولية.





ولفت أمين عام جامعة الدول العربية، إلى أن الأمر يتطلب أن يتنبه المجتمع الدولي، وكذلك المجتمع العربي، منوها بأن وزير الخارجية المصري قد أشار إلى أنه قد يتم اللجوء إلى الدول العربية للحديث مع أثيوبيا على أن مصالحهم يجب أن يرونها في مصالح مصر.



