الطالع الفلكي الأربِعَاء 16/10/2019.. التَّعَارُف النَّاجِح!

*القمر فى الرّبع الثّالث ، القمر فى الثّور ، ويدخل الجَوْزَاء فى الرّابعة و 30 دقيقة فجر غدٍ الخميس بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الحَمَلْ ، ويدخل الثّور فى الخامسة و 15 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الميزان من 23 سبتمبر - 23 أكتوبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج العذراء من 17 سبتمبر - 17 أكتوبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة العَوَّا من 16 أكتوبر - 28 أكتوبر.





اليوم 6 بَابَة قبطى ، 16 تِشْرين أوَّل رُومى، 17 صَفَر ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: (إسمى صوفى)-إسم وِحِشْ جداً (إسمك وائل؟)-أيوه (إسم سخيف) -عارف.(سمير صبرى من فيلم العيال –الطيّبين-1976)





*القمر فى الثّور "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*مَنَازِلْ نِجْم سُهيل.....

الفراعنة بمصروالصّابئة بابل بالعراق يشتركان فى إعتماد نجمة الشّعرى اليمانيّة كأساس لتقويمهم كل 365 يوم بثبات وإتّزان منذ آلاف السنين وبدقّة كبيرة.





عرب اليمن ليسو أقل شأناً فهم أيضاً لهم نجم يُسمّى نجم سُهيْل يظهر فى موعد ثابت كل 365 يوم ومنذ آلاف السنين، لكن لايُمكن رؤيته إلاّ فى النصف الجنوبى من الكرة الأرضيّة لذلك فهو مناسب لأهل اليمن والإنكا بأمريكا الجنوبيّة (يُمكن رُؤيته للدول القريبة من خط الأستواء باتجاه الجنوب).





يظهر نجم سُهيل فى 24 أغسطس من كل عام لكن لايُرى بالعين بأى حال قبل 5 سبتمبر،بعد ظهور نجم سُهيل فى 6 سبتمبر يتم تقسيم السنة لأربعة مَوَاسِم بناءً على ظهور سُهيل الخريف-الشتاء-الرّبيع-الصّيف وكل مُوسم 7 منازل كأنها شهور زىّ الفرعونى تمام لكنّها 13 يوم بس، تبدأ المواسم كالتّالى...





1-(6 سبتمبر/الخريف):الجبهة-الزّبرة-الصّرفة-العوّا-السّماك-الغفر-الزّبانا





2-(6 ديسمبر/الشتاء):الإكليل-القلب-الشولة-النّعايم-البلدة-سعدالذابح-سعد بلع





3-(6 مارس/الرّبيع):سعد السّعود-سعد الأخبية-المقدّم-المؤخر-الرّشا-الشرطين-البطين





4-(6 يونيه/الصيف):الثّريّا-الدّبران-الهقعة-الهنعة-الذّراع-النّثرة-الطرفة





كلّ منزلة تنزل بها الشّمس تمكث بها مدّة 13 يوم (13 يوم ×28 منزلة = 364) ،ماعدا منزلة الجبهة فعدد أيّامها 14 يوم.





تماماً مثل القويم الفرعونى فإنّ كلّ منزلة ترتبط بمواسم الزّراعة فى اليمن ومواسم الرّياح المُوسميّة،وكما يُميّز ظهورنجمة الشّعرى اليمانيّة فى مصر فيضان النّيل، فإن ظهورنجم سهيل يعنى توقّف الرّياح الرّمليّة العنيفة وسكوتها والبدء فى تلطف درجة الحرارة فى بلاد اليمن والحجاز.





إنتقلت بمشيئة الله تَعَالى الشمس من منزلة الصّرفَة لتدخل منزلة العَوّا وهى أربعة أنجم تبدو على هيئة كلاب تتبع الأسد أو على هيئة قوس مُتعرّج ،وسُمّيت بالعواء لإلتواء وتعرّج تلك النجوم (عواء يعنى لوى- عويت الناقة رقبتها) والعواء نجم عملاق أحمر من كوكبة العذراء تاركين كوكبة برج الأسد ، يعتدل فيها الجوّ بالنهار ويبرد فى الليل وتنبت فيها الأعشاب البرّيّة الطبيّة وفيها مُوسم نضج و قطف الرّمّان وزرع البقول والخضروات ، تقول بعض رسائل العرب أن التواصل مع الأشراف و الملوك وأصحاب النفوذ مُلائمة خلال تلك المنزلة و أيضاً التودّد للنساء وبناء جسور الودّ والتفاهم للتقدم للزواج منهن ، أمّا الخصومة والتحدّى ينبغى تأجيلها لوقتٍ آخر وغير مُناسبة خلال تلك المنزلة ، كما أن شراء الملابس الجديدة والأسفارميمُونة بمشيئة الله تَعَالى، تقول العرب إذا طلعت العوّاء طَابَ الهَواء ، وضُرِبَ الخباء/الخيام ، ويُكره العَرَاء/النوم فى العَرَاء، وشنّن السّقَاء/يبست السقاية.





*المَرَاجِعْ

كتاب الأنواء للفلكى/سَالِم بِنْ بَشِير، الفلكى العلّامة/عادل حَسَن السّعْدُون.

الموقع الإلكترونى (المَسَالِكْ) المركز العَرَبى للأدَبْ الجُغْرَافِى.





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: قم بالبحث عن كورس مهنى أو تعليمى تُرقّى به مهاراتك الوظيفيّة والعلميّة بدلاً عن مرارة الشكوى والقنوط بسبب ضيق المكاسب.





برج الثور: الأشخاص السّيئون غالباً يظلون سيّئين ولامجال لتوقّع تغيير ولو طفيف فى سلوكهم البغيض، لا تورّط نفسك مع مشبوهين بحجّة توقّع مكاسب ، لا تقرصينى يانحلة.





برج الجوزاء: كلامك له مفعول البلسم أوالمرهم لمداواة جروح الآخرين، لكن لا تتطفّل أو تتدخل فيما لايعنيك ، خصوصاً فى شئون الآخرين الشخصيّة.





برج السّرطان: تبدو عديم الحيلة أمام إبتزاز عاطفى من الوالدة أو الزوجة أو الأطفال فيما يخص مصاريف اليوم، قم بتجنيب جزء مالى يسيرللطوارئ.





برج الأسد: لاتسمح للآخرين برفع الكلفة بحجّة التواضع أو التباسط، مع الصنف الخطأ ستدفع الثمن من مزاح ثقيل يزعجك، من كَثُرَ مُزاحه قلّت هيبَتُه.





برج العذراء: يوم مناسب لأداء واجباتك الزوجيّة ، أو قطع لمسافات كبيرة لمُقابلة مع عروسة المستقبل وأسرتها فاحرص على إنتقاء مفرداتك.





برج الميزان: الأكثر عطفاً على الضعفاء مواليد الميزان الذين لايتمتعون بنزهة دون إسعاد فقير أو يتيم بدراهم ولو قليلة ،وهذا عشم الناس فيك.





برج العقرب: الحظ يعنى مُساندة وقت الحاجة أو فرصة على طبق من فضّة، عليك عدم التأخيرعند ظهور فرصة لوظيفة إضافيّة فى الأفق.





برج القوس: حجم تقدّمك مهما كان بطيئاً لكن بثبات وإتزان أفضل من التقدّم بسرعة ثم الفشل السريع ، أنجز القليل لكن أنجزه بإتقان.





برج الجدى: لسانك وعباراتك مثل قطرات العسل تعمل المعجزات لتنقية العلاقات المتوترة مع الآخرين ، الكلمة الزّين تقضى الدّيْن.





برج الدّلو: فى العمل فالخط المُستقيم والإبتعاد عن الفهلوة أوالمراوغة هو الأسلوب الأفضل لحمايتك من زُملاء سيّئى النيّة،إمشىِ عِدِلْ يِحْتَار عَدوّكْ فِيك.



