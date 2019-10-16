خالد عكاشة: مصر اتجهت لسبل جديدة في ملف سد النهضة (فيديو)

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الأمن القومي المصري أهم متطلباته تأمين الحصص التاريخية لمصر في المياه، مشيرا إلى أن هذا الأمر ممتد منذ عهد الفراعنة بأنه يجب أن تلبي المياه كل احتياجات المصريين.





وأضاف "عكاشة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "هنا العاصمة" المذاع عبر قناة "CBC"، مساء الثلاثاء، أن مؤتمر "سد النهضة" يبحث أبعاد وعلاقة السد بالأمن القومي المصري، كما تناول أن هناك أزمة في جولات التفاوض بين مصر وأثيوبيا، مشيًرا إلى أن القيادة السياسية والمؤسسات المصرية تبذل جهدًا كبيرًا في ملف سد النهضة، سواء الأعوام الماضية وهذا العام ولكنه لم يظهر في العلن.





وتابع مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية: "القيادة السياسية المصرية وكل المؤسسات المصرية بذلت كثيرًا من الجهود في هذا الملف؛ للحفاظ على حقوق مصر المائية وللوصول إلى أدنى مستويات من المخاطر لسد النهضة علاوة أن بلادنا تحترم حق كل الأشقاء الأفارقة في التنمية والتطور بما لا يمس الحقوق المصرية أو يضر بالغير".



