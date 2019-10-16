أبو الغيط: القذافي ترك 350 مليار دولار.. وكان غريب الأطوار (فيديو)

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي كان شخص صعب للغاية، وذكي للغاية، مؤيدا رأي أحد الساسة الليبيين بأن القذافي كن يحكم ليبيا بمفهوم القرن الـ 17 أو 18، ولهذا عندما سقط انفرطت الدولة.





وأشار "أبو الغيط"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، إلى أنه مع سقوط القذافي لم تكن هناك دولة بل مدن على غرار اليونان القديمة، مضيفا أن القذافي كان غريب الأطوار.





وأضاف أن ليبيا بمصادر دخلها الرهيبة، وعدد سكانها المحدود، قد أهدرت ثروتها، منوها بأنه عندما كان ينزل في مطار معاتيقة في ليبيا كان يجد القاذفات والطائرات "خردة"، وكانت طائرة باهظة الثمن، والشوارع الداخلية في ليبيا كانت "تراب"، لافتا إلى أنه كان هناك أحاديث عن وجود برنامج لتطوير طرابلس بنحو 150 مليار دولار، ولم ينفذ منه أي شىء.



