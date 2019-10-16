أبو الغيط: الخلافة الإسلامية لن تعود إلى تركيا ولا غيرها (فيديو)

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن التطورات العربية التي شهدتها المنطقة العربية منذ 2011 تخدم المصالح التركية، حيث كشفت تلك الفترة عن وجه جديد لتركيا.





وأشار "أبو الغيط"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، إلى أن تركيا أعلنت أنها تناصر القضية الفلسطينية، ويجب أن نشكرها على ذلك، ولكن يجب على تركيا أن تناصر كل أطراف القضية الفلسطينية، وليس طرف واحد، منوها بأن دعم تركيا للقضية الفلسطينية ليس مبرر للتدخل في الشأن العربي.





وأضاف أن الخلافة الإسلامية لن تعود لإسطنبول، ولا لأنقرة، ولا لأي عاصمة أخرى، حيث أنها مراحل في التاريخ، معتبرا أن المراهنة على الإسلام السياسي تعد مراهنة خاسرة لعدة عقود، مؤكدا أن تدخل تركيا في الشأن العربي في أكثر من دولة عربية يعد خطر للغاية.



