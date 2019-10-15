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عاجل... النائب العام الأمريكي يوجه 6 تهم لبنك "خلق" التابع للحكومة التركية

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 11:10 م
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عاجل... النائب العام الأمريكي يوجه 6 تهم لبنك خلق التابع للحكومة التركية
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وكالات
 
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أفادت فضائية سكاي نيوز بالعربية، منذ قليل، في نبأ عاجل لها، بأن النائب العام الأمريكي يوجه 6 تهم لبنك "خلق" التابع للحكومة التركية

كما تتهم وزارة العدل الأمريكية بنك "خلق" التركي، بالغش وغسيل الأموال والاحتيال للتهرب من العقوبات المفروضة على إيران.

وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقاً...

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