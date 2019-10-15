عاجل... النائب العام الأمريكي يوجه 6 تهم لبنك "خلق" التابع للحكومة التركية





أفادت فضائية سكاي نيوز بالعربية، منذ قليل، في نبأ عاجل لها، بأن النائب العام الأمريكي يوجه 6 تهم لبنك "خلق" التابع للحكومة التركية





كما تتهم وزارة العدل الأمريكية بنك "خلق" التركي، بالغش وغسيل الأموال والاحتيال للتهرب من العقوبات المفروضة على إيران.





وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقاً...



