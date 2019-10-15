عاجل... النائب العام الأمريكي يوجه 6 تهم لبنك "خلق" التابع للحكومة التركية
الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 11:10 م
Advertisements
وكالات
Advertisements
Advertisements
أفادت فضائية سكاي نيوز بالعربية، منذ قليل، في نبأ عاجل لها، بأن النائب العام الأمريكي يوجه 6 تهم لبنك "خلق" التابع للحكومة التركية
كما تتهم وزارة العدل الأمريكية بنك "خلق" التركي، بالغش وغسيل الأموال والاحتيال للتهرب من العقوبات المفروضة على إيران.
وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقاً...
Advertisements
- عاجل.. رئيس أركان الجيش العراقي يصل إلى أنقرة
- عاجل.. العدل الأمريكية تتهم إيران بالقرصنة الإلكترونية
- عاجل.. أردوغان يهدد مجددًا بدخول القوات التركية مدينة سنجار العراقية
- عاجل.. العقوبات الأمريكية الجديدة موجهة لإضعاف الاقتصاد الروسي
- عاجل.. ترامب: العقوبات على إيران ستطبق قريبا ً جدا ً
- عاجل.. أردوغان يدعو الأتراك لإنقاذ العملة من الانهيار
- عاجل.. الصين تستدعى السفير الأمريكى
- عاجل.. المدعي العام التركي يطلب رفع الإقامة الجبرية عن القس الأمريكي المحتجز
- تركيا تلفق قضية لرجل أعمال بسبب شهادته ضد أردوغان أمام محكمة أمريكية
- عاجل... مصرع 16 شخصا جراء هجوم استهدف مسجدا ببوركينا فاسو
المزيد عن: بنك النائب العام الأمريكي النائب العام الحكومة التركيةتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر