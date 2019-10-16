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شاهد.. مبارك يعرض صور نادرة مع السادات في حرب أكتوبر 73

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 01:52 ص
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شاهد.. مبارك يعرض صور نادرة مع السادات في حرب أكتوبر 73
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أمنية فوزي
 
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عرض الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، مجموعة صور ناردة له؛ مع الرئيس الراحل محمد أنور السادات، ومع القوات الجوية أثناء حرب أكتوبر، وصور أخرى أثناء التخطيط لحرب أكتوبر مع الرئيس السادات.

وكان استعاد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بعض الذكريات عن حرب أكتوبر في عيدها السادس والأربعون، موجهًا التحية لأرواح شهداء حرب أكتوبر، وروح الشهيد الراحل محمد أنور السادات، بطل قرار الحرب.

حيث قال الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، في احتفالات نصر أكتوبر، إنه يجب أن يعلم الشباب مدى التضحيات التي قدمها هذا الجيل حتى يمحو آثار الهزيمة، وحتى تستعيد القوات المسلحة ثقتها في نفسها، وحتى يستعيد الشعب ثقته في القوات المسلحة.
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