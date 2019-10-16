شاهد.. مبارك يعرض صور نادرة مع السادات في حرب أكتوبر 73

عرض الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، مجموعة صور ناردة له؛ مع الرئيس الراحل محمد أنور السادات، ومع القوات الجوية أثناء حرب أكتوبر، وصور أخرى أثناء التخطيط لحرب أكتوبر مع الرئيس السادات.





وكان استعاد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بعض الذكريات عن حرب أكتوبر في عيدها السادس والأربعون، موجهًا التحية لأرواح شهداء حرب أكتوبر، وروح الشهيد الراحل محمد أنور السادات، بطل قرار الحرب.



