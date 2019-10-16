شاهد.. مبارك يعرض صور نادرة مع السادات في حرب أكتوبر 73
الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 01:52 ص
Advertisements
أمنية فوزي
Advertisements
Advertisements
عرض الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، مجموعة صور ناردة له؛ مع الرئيس الراحل محمد أنور السادات، ومع القوات الجوية أثناء حرب أكتوبر، وصور أخرى أثناء التخطيط لحرب أكتوبر مع الرئيس السادات.
وكان استعاد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بعض الذكريات عن حرب أكتوبر في عيدها السادس والأربعون، موجهًا التحية لأرواح شهداء حرب أكتوبر، وروح الشهيد الراحل محمد أنور السادات، بطل قرار الحرب.
حيث قال الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، في احتفالات نصر أكتوبر، إنه يجب أن يعلم الشباب مدى التضحيات التي قدمها هذا الجيل حتى يمحو آثار الهزيمة، وحتى تستعيد القوات المسلحة ثقتها في نفسها، وحتى يستعيد الشعب ثقته في القوات المسلحة.
Advertisements
- "السادات" أثناء إعلانه لخطة الاستعداد لحرب أكتوبر أمام البرلمان (فيديو)
- محمد سلماوي: إسرائيل هي العدو الرئيسي.. وخيار الحرب لم يسقط
- اللواء باقى زكى يوسف.. صاحب فكرة عبور خط بارليف: اسم على مسمى
- المشير محمد علي فهمي.. أول مهندس لحرب الصواريخ في التاريخ
- المشير أحمد إسماعيل.. قائد نصر أكتوبر الذي منحه السادات قلادة الجمهورية
- "مبارك" يوجه رسالة للشباب.. ويكشف ما حدث فى 5 يونيو 67 (فيديو)
- تعليق أحمد موسى على حديث مبارك في ذكرى نصر أكتوبر الـ 46
- "مبارك" يكشف كواليس جديدة لنصر أكتوبر: يوم مهم في حياتنا (فيديو)
- شاهد.. النص الكامل لكلمة الرئيس الأسبق مبارك في احتفالات نصر أكتوبر
المزيد عن: حرب أكتوبر السيسي الرئيس محمد حسني مبارك الرئيس مباركتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر