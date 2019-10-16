تفاصيل لقاء الأنبا باخوم مع المجلس المحلي لجنود مريم للكاثوليك

التقى صاحب النيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية بالكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر، اليوم الثلاثاء، بالمجلس المحلي لجنود مريم ( مجلس أم الفادي )، وذلك بكنيسة السيدة العذراء مريم للأقباط الكاثوليك بقبة الهواء بشبرا.





جاء ذلك بحضور كل من الأب يوسف أسعد، راعي كنيسة العذراء مريم بقبة الهواء والمرشد الروحي للمجلس المحلي، والأب جورج جميل، راعي كنيسة عذراء السجود بشارع أحمد حلمي والمرشد الروحي لفرقة جنود مريم أم النور بالسجود، والأب ميشيل عبدالله، الراعي المساعد بكنيسة السيدة العذراء مريم بإمبابة للأقباط الكاثوليك والمرشد الروحي لكافة فرق جنود مريم بإمبابة، والأخت كريمة تامر، المرشد الروحي لفرقة جنود مريم ملكة القلوب بكنيسة العذراء مريم بقبة الهواء، بالإضافة إلى ضباط كافة فرق المجلس.





وبدأ الاجتماع بتلاوة صلاة الافتتاح وصلاة أسرار المسبحة الوردية ( أسرار الحزن )، ثم تم عرض نبذة عرضها الاخ عماد الياس، رئيس المجلس تضمنت نشأة المجلس المحلي أم الفادي، وأسماء الفرق المريمية بالمجلس، وأنشطة المجلس، بالإضافة إلى المشكلات والمعوقات التي تواجه المجلس.





وعقب كلمة الإرشاد دار نقاش مع نيافته والحاضرين حول كلمة الإرشاد.

وإختتم الاجتماع بتلاوة صلاة الختام، وأهدي المجلس هدية تذكارية لنيافة الأنبا باخوم تحوي على شعار سيامته الأسقفية ( الرب يدبر )، ومن جانبه أهدي الأنبا باخوم الحاضرين التذكار الخاص بسيامته الأسقفية.

وعقب الاجتماع التقط نيافته بعض الصور التذكارية مع الحاضرين.



